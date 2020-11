Un profesor de la UMU, Premio Nacional de Radiología

Juan de Dios Berná Mestre, investigador principal del grupo de Radiología Clínica de la Universidad de Murcia (UMU), ha recibido el Premio Nacional a la Investigación de la Sociedad Española de Radiología Médica (SERAM).

En un comunicado, la universidad murciana ha explicado que este premio reconoce los hallazgos recogidos en su artículo "El efecto de las infiltraciones ecoguiadas de Plasma Rico en Plaquetas (PRP) en roturas del tendón supraespinoso del hombro".

Berná ha indicado que entre enero de 2015 y diciembre de 2018 ha realizado en el hospital Virgen de la Arrixaca de Murcia un estudio en 128 pacientes a los que se infiltró, bajo guía ecográfica, 1 mililitro de PRP en la rotura parcial del tendón supraespinoso, monitorizando la evolución de la rotura mediante exploración física y ecografía.

Los resultados de esta investigación, publicados en la revista American Journal of Roentgenology, arrojan evidencia científica sobre el potencial terapéutico de una técnica apenas invasiva, que permite solucionar lesiones sin necesidad de recurrir a la cirugía.

Todo ello gracias al relleno con plaquetas extraídas del propio paciente en las lesiones de estructuras no vascularizadas, como pueden ser los ligamentos y algunos tendones, que no suelen cicatrizar bien al no recibir un aporte sanguíneo de manera natural.

El galardón posiciona a la UMU como referente nacional en investigación radiológica, evidenciando el futuro de la ecografía intervencionista, un campo que Berná Mestre lleva estudiando desde hace 10 años en el Servicio de Radiodiagnóstico del hospital Virgen de la Arrixaca.

"Que se reconozca a nivel nacional e internacional la investigación realizada en Murcia es el reflejo del alto nivel de los profesionales sanitarios de nuestra región y de su apuesta por actualizarse y ofrecer nuevas técnicas para un mejor cuidado de nuestros pacientes", ha destacado el investigador.