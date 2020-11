Podemos pide la creación de una comisión de investigación sobre las residencias

La primera ola de la pandemia del coronavirus dejó, sólo en la Región de Murcia, al menos 70 personas mayores fallecidas en las residencias de la tercera edad. Sin embargo, la portavoz de Podemos en la Asamblea Regional, María Marín, ha denunciado que "a pesar de los meses transcurridos, el Gobierno autonómico no ha tomado las medidas necesarias para evitar que la situación vuelva a repetirse". De hecho, la diputada ha señalado que, en lo que llevamos de esta segunda ola, "hemos llegado ya a más de 400 contagios y sumamos una treintena de fallecidos".



Para Marín, "es obvio que necesitamos estudiar qué ha ocurrido, escuchar a expertos y a familiares y dilucidar responsabilidades para evitar que esta situación vaya a más y tengamos que lamentar nuevas víctimas mortales".



La comisión de investigación que Podemos ha planteado y cuya creación se debatirá en la Asamblea Regional durante el pleno de este miércoles buscará "facilitar toda la información con la máxima transparencia", para lo que se dará audiencia a "doctoras, cuidadores, familiares, usuarias y responsables políticos". Para Marín, "esta transparencia es lo mínimo que el gobierno de López Miras puede hacer por los fallecidos y fallecidas y por sus familiares".







Tal y como ha explicado la portavoz de Podemos, esta petición de comisión de investigación parte de los propios familiares de los fallecidos y fallecidas en las residencias, quienes además han denunciado la gestión de estos centros en los tribunales. Marín ha asegurado que "la acción de la justicia servirá para aclarar las responsabilidades civiles y penales, pero también es necesario dilucidar las responsabilidades políticas para averiguar qué ha ocurrido, por qué se está repitiendo esta situación y buscar los medios más útiles para evitar que vuelva a repetirse".



Marín ha pedido al resto de grupos políticos de la Asamblea Regional que apoyen "poner luz y taquígrafos ante una tragedia humana que ha costado vidas y que ha dejado a los familiares preguntándose qué es lo que ha ocurrido". La diputada ha apuntado que "si el Gobierno regional no tiene nada que esconder, no tendrá reparos en crear una comisión que investigue cuál ha sido su gestión, cómo han tratado los casos en las residencias de mayores y qué recursos se han puesto en funcionamiento para evitar que ocurra de nuevo este drama".



Hemos pedido la creación de una Comisión de Investigación sobre la gestión de las #Residencias en la #RegióndeMurcia, para conocer su gestión y buscar los medios para evitar que se repita



Aquí os dejamos declaraciones de @MareaResidencia con testimonios realmente desoladores pic.twitter.com/dBW3LQSr4q — María Marín (@MariaMarinMart) November 10, 2020