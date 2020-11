El PP presentará una enmienda a los PGE para bonificar las inversiones en el Mar Menor

El secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha anunciado este lunes que el Partido Popular presentará una enmienda a los Presupuestos Generales del Estado para que se apruebe un plan inversor para el Mar Menor que otorgue bonificaciones fiscales a las entidades privadas que quieran "arrimar el hombro" e invertir en infraestructuras que garanticen la sostenibilidad medioambiental y económica del Mar Menor.

Desde el PP, se pide que "todo aquel que invierta en materia de infraestructuras, agrícola o medioambiental que garantice la sostenibilidad ambiental, económica y ecológica del Mar Menor pueda tener desgravaciones fiscales", ha matizado Egea para añadir que con esta iniciativa se pretende "la movilización de más de 150 millones de euros", ya que el Gobierno de España "no quiere invertir ni un solo euro en la recuperación".

García Egea ha incidido en que esta propuesta del PP pretende involucrar a organizaciones no gubernamentales, al tejido asociativo y a los que llevan a cabo su activad económica en el Mar Menor con el objetivo de proteger el tesoro medioambiental y garantizar su sostenibilidad y su cuidado. "Como no podemos contar con el apoyo del Estado, pedimos que el Estado no moleste y permita que las organizaciones que quieren invertir en el Mar Menor puedan hacerlo con bonificaciones fiscales", ha matizado.

Además, durante su entrevista ofrecida a la televisión pública de la Región de Murcia, ha instado a los diputados por Murcia de todos los partidos que voten sí a favor de esta medida y ha avanzado que en los próximos días desde el PP se contactará con todos ellos para enviarles la enmienda.

Asimismo, el secretario general del PP ha lamentado que los PGE representen un "nuevo castigo para la Región de Murcia, ya que ponen en duda proyectos que estaban presupuestados en materia de justicia o de comunicaciones como la autovía de Yecla a Caudete o el AVE Cartagena".

Asimismo, ha criticado que el Gobierno de España "ha pasado al cobro" los recibos de los autónomos mientras el presidente de Murcia, Fernando López Miras, ha firmado un acuerdo con los hosteleros para movilizar recursos de la Administración para hacerse cargo de sus costes.

También ha exigido que el Gobierno "ponga todas las capacidades del Estado para combatir al virus". "No puede ser que el Gobierno se quite de en medio y se lave las manos" y ha subrayado que "los presidentes autonómicos están solos luchando contra el virus".

"Fernando López Miras es el primero que se ha adelantado a tomar medidas duras, y el resto de presidentes le han seguido, casos de Andalucía, Galicia o País Vasco" y ha subrayado que "no es de recibo que tengamos un Gobierno de España que se ha quitado de en medio: estamos solos ante el virus", ha recalcado.