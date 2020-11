La UCAM lidera un proyecto europeo para deportistas universitarios con discapacidad

La Unión Europea ha financiado con cerca de 400.000 euros el proyecto, perteneciente a la convocatoria 'Erasmus+Sports', que lidera la UCAM, Universidad Católica de Murcia, 'Para-Limits' (Dual Career of Students-Athletes with Disabilities as a Tool for Social Inclusion - Carrera dual de los atletas-estudiantes con discapacidad como herramienta para la inclusión social).



El trabajo, que se desarrollará durante treinta meses, pretende adaptar el modelo de carrera dual UCAM-COE a los deportistas de élite con discapacidad, para promover su integración social y apoyar su inserción en el mercado laboral.





Gerard Descarrega se llevó el oro en los 400 metros T11 de los Juegos Paralímpicos de 2016

Tres retos

La experiencia del modelo UCAM-COE

Gerard Descarrega (en la foto con sus profesores), campeón paralímpico en atletismo y egresado en Psicología

Dónde está la UCAM

Este proyecto, cuyo investigador principal es Antonio Sánchez Pato , decano de la Facultad de Deporte, detectará lasque encuentran estos deportistas universitarios y comprobará el trabajo que ya realizan otras entidades.Una vez recopilada toda la información, los investigadores elaborarán unaentre los, crearán unpara la formación de personal universitario comoespecializados en los atletas-estudiantes con discapacidad y publicarán un manual europeo que sirva de herramienta de difusión del proyecto a otros agentes interesados.El trabajo culminará con la creación delpara dar continuidad a los logros alcanzados y mantener el impacto positivo de este modelo más allá de la finalización del proyecto.Acompañan al Vicerrectorado de Investigación y a la Facultad de Deporte de la Universidad Católica en esta labor la Fundación ONCE (España),(Malta),(Italia),(Portugal),(Rumanía),(Irlanda) y(Noruega), así como elLa UCAM y elya están llevando a cabo este modelo con deportistas como(en la foto con sus profesores),y egresado en Psicología , o, ganadora dey estudiante del Grado en Educación Infantil



Contacto: https://www.ucam.edu

Campus de Murcia: 968278800 | info@ucam.edu

Campus de Cartagena: 968787900 | campuscartagena@ucam.edu

Más sobre la UCAM