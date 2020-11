Los farmacéuticos ofrecen hasta 569 oficinas para hacer test de antígenos

Los farmacéuticos de la Región son partidarios de comenzar a realizar los test rápidos de antígenos en sus establecimientos y estiman que podrían ofrecer hasta las 569 oficinas de farmacia que hay abiertas en la actualidad en la Comunidad.



Desde el Colegio de Farmacéuticos de la Región de Murcia señalan que esta cuestión «se está estudiando» y se ha puesto en marcha una comisión entre el Colegio y la Consejería de Salud en la que «hay voluntad por ambas partes» para llevarlo a cabo, aunque esta decisión depende, entre otras cuestiones, de la autorización de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps), dependiente del Ministerio de Sanidad que dirige Salvador Illa.



Asimismo desde el Colegio señalan que también habría que estudiar las «posibilidades legales» para poder llevarlo a cabo, ya que el propio ministro de Sanidad aseguró el pasado miércoles tras la reunión del Consejo Inteterritorial de Salud que su departamento analizará la idoneidad de permitir a las farmacias realizar test rápidos. Roberto Carrilero, tesorero del Colegio de Farmacéuticos de la Región, indica que en la actualidad hay 569 oficinas de farmacia abiertas al público que, desde que comenzó la pandemia del coronavirus en el mes de marzo, han prestado «una atención excepcional a la población en general y a sus usuarios».



Carrilero señala que en las últimas semanas se han visto los «diferentes tipos de dificultades en distintos puntos del sistema sanitario», mientras que en la atención farmacéutica de la Región «no se ha visto ninguna deficiencia».



Según el farmacéutico, «no es necesario recordar que las farmacias son establecimientos dotados de personal sanitario superior -antes se trataba de una licenciatura y ahora es un grado, explican-, por lo que es necesario que, en este contexto extraordinario, los farmacéuticos murcianos puedan realizar test de antígenos en sus establecimientos. Ante esta situación, según Carrilero, hay dos opciones: «aferrarse a la legislación que nos regía antes de la pandemia, o emplear medidas de excepción que puedan aportar valor para controlar la enfermedad, como el estado de alarma».



«La sociedad no entiende que la farmacia, que es el establecimiento sanitario más próximo a la población, no esté ayudando» en este sentido, recalca Carrilero, que recuerda que no es el momento de que haya «guerras» con otras profesiones sanitarias: «Si no remamos todos juntos, la sociedad en general no nos lo perdonará, ya que estaremos contribuyendo con nuestras disputas a que haya más muertos por coronavirus».



Por su parte, desde la Consejería de Salud indican que «hay que ver si se puede llevar a cabo», porque «lo más importante es la seguridad de los profesionales y de los pacientes», indicando que el asunto está todavía sobre la mesa.

El Sindicato Médico en la Región rechaza la propuesta

María José Campillo, miembro del Sindicato Médico en la Región de Murcia (CESM), señala que, en cuanto a la posibilidad de que las farmacia de la Región puedan realizar los test rápidos de antígenos, el sindicato es partidario de que «cuantas más pruebas se realicen mejor, pero las farmacias no reúnen las condiciones» para llevarlas a cabo, y, remarca, «desde luego se deben hacer por personal sanitario». La polémica ha vuelto a saltar estos días después de que la Comunidad de Madrid solicitara al Ministerio de Sanidad la posibilidad de que sus farmacias realicen test de antígenos.