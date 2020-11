37 millones para socorrer al sector hostelero

El Gobierno regional movilizará entre finales de año e inicios del siguiente un total de 37 millones de euros para respaldar económicamente a los cerca de 8.000 establecimientos hosteleros de la Región afectados por el cierre y para mantener unos 39.000 empleos directos vinculados.

El jefe del Ejecutivo Fernando López Miras presidió ayer, acompañado por el presidente de la CROEM, José María Albarracín, el acto institucional para la firma del acuerdo para el desarrollo del Plan Regional de rescate al sector hostelero tras la entrada en vigor del cierre del sector durante 14 días para frenar el avance de la pandemia. López Miras destacó los 15 millones de euros a fondo perdido que se destinarán al pago de los gastos fijos, como los alquileres, productos perecederos, impuestos locales no bonificados o suministros, «que podrían suponer una sentencia de muerte para estos locales».

Además, se liberarán 10 millones de euros a interés cero y 2 millones de euros para cubrir los intereses de los prestamos bancarios. Otros 3,5 millones de euros servirán para hacer frente a las cuotas de autónomos, a los que se les eximirá del pago de las tasas e impuestos que dependen del Gobierno autonómico. A todo esto, se suman más de cinco millones de euros a través de una línea de subvenciones a fondo perdido, ya en marcha, para hacer frente a los gastos corrientes de los locales, entre otras medidas.

Por otra parte, la Comunidad ha habilitado un servicio gratuito de asesoramiento con expertos en arbitraje de alquileres y sobre gestión financiera. El presidente regional reconoció que «no será suficiente» si el Gobierno central no se implica, «por lo que hemos instado al Gobierno de Pedro Sánchez a que desarrolle y aplique a la mayor brevedad un plan estatal de rescate al sector hostelero, como han hecho otros países de nuestro entorno europeo».

Entre las reclamaciones a nivel nacional, que se incluyen en el acuerdo, se encuentran la extensión de los ERTE, subvenciones a fondo perdido para rescatar a empresas y autónomos del sector, que se suspenda el abono de las cuotas de la Seguridad Social o la exención de impuestos del Estado. Además, tal y como de manera reiterada ha trasladado personalmente a Pedro Sánchez, López Miras ha recordado su propuesta de bajar el IVA del sector al tipo superreducido del 4%, «si estuviera en nuestra mano, ya lo habríamos hecho».

Un acuerdo que llega tarde

Para Hostemur, se ha cerrado el mayor acuerdo de ayuda al sector turístico y hostelero de las 17 comunidades autónomas, «la mayor ayuda a un sector productivo en la historia de la Región». Pese a todo, su presidente Jesús Jiménez tiene claro que esto «no va a salvar a nadie, 3.000 o10.000 euros no salvan a nadie, es un balón de oxígeno para que los pequeños empresarios de nuestro sector puedan aguantar, sobrevivir unos días, si no vuelve la actividad veremos cómo desaparece cerca del 30 por ciento del sector». Por su parte, el presidente de Hostecar, Juan José López, no sabe si las cuantías de las ayudas son justas, «pero cubrirán los gastos de estos quince días».

Hostecar entiende que las ayudas deberían haber estado «sobre la mesa, desde marzo de 2019», y al igual que Hostemur pide que ahora dé el paso el Gobierno de Pedro Sánchez en materia de alquileres e impuestos.



Movilizaciones. Cientos de damnificados exigen que "a cero ingresos, cero impuestos"