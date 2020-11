El SMS abre un procedimiento de urgencia para crear una bolsa de trabajo de neumólogos

El Servicio Murciano de Salud acaba de publicar una resolución por la que se convoca un procedimiento de urgencia en la opción Neumología. El plazo de presentación de solicitudes comenzará el próximo lunes y finalizará el viernes día 20.



Este procedimiento afecta a aquellos facultativos que no están inscritos en bolsa, o que hayan realizado la inscripción en el último año y deseen trabajar antes de la publicación de esa bolsa. Incluidos todos aquellos que tengan contrato y estén trabajando actualmente.



A este respecto, la portavoz del sindicato médico CESM ha asegurado que «hay una falta de planificación de recursos humanos que llevamos arrastrando desde hace muchos años». Para María José Campillo, no tiene sentido que «estemos ahogados buscando profesionales como locos en noviembre y que, en el mes de julio, que fue cuando terminaron los residentes de la promoción 2020, el 40% de los residentes españoles fueron despreciados, no fueran contratados».



Según María José, «no podemos seguir pensando en tener médicos para un mes, ni para 15 días, si queremos tener médicos, y que estén bien formados, y que puedan tratar de verdad las enfermedades, hay que empezar a ofrecer algo que merezca la pena».



En opinión de esta profesional, la planificación no puede ser tan cortoplacista, ni querer contar con un neumólogo durante un mes para soportar la ola actual «porque lo único que se consigue así es que los neumólogos se vayan a la privada, a otras comunidades o a otros países». Según el CESM, la manera es ofrecer al menos estabilidad, «porque no todo es cuestión de dinero».

Beniel solicita un punto covid para evitar desplazamientos

Beniel ha solicitado la instalación de un punto Covid para evitar que los vecinos tengan que desplazarse a otros municipios para realizarse las pruebas que determinen si están contagiados por coronavirus. La alcaldesa, Mari Carmen Morales propone que esté ubicado en el centro de salud donde se han invertido 7.000 euros para hacer pruebas diagnósticas