El IVA de las bebidas azucaradas amenaza a la industria del zumo

La subida del IVA del 10% al 21% para las bebidas azucaradas que aparece recogida en los Presupuestos Generales del Estado para el próximo año amenaza a la industria del zumo y pone en peligro una producción que aporta 780 millones anuales y genera 2.200 empleos directos.



Nueve organizaciones del sector agroalimentario han firmado un escrito dirigido a los ministros de Agricultura, Consumo e Industria para pedirles la rebaja del tipo impositivo aplicado a los zumos y néctares de frutas. Defienden que sus productos son saludables, porque están fabricados con fruta fresca, y permiten dar salida a la producción de menor calibre que no encuentra demanda.



El documento está firmado por Asaja, Coag, UPA, Agrupal, Apoexpa, Proexport, Ailimpo, Fecoam y Fecamur. Los representantes de estas organizaciones señalan que «a los zumos no se les puede añadir ni azucares ni edulcorantes y son reconocidos como una de las cinco porciones diarias de fruta y verdura que se recomienda consumir». Señalan que la subida del tipo impositivo del 10% al 21% «debería tener en cuenta las recomendaciones sobre consumo de azúcares libres que hace la OMS» y consideran que «no se puede colegir que el riesgo de sufrir accidentes cardiovasculares sea debido al consumo de zumos, como tampoco que pueda hallarse demostración empírica definitiva ni respaldo médico a la hipotética vinculación entre estos productos y la prevención de la obesidad».



Añaden que la medida adoptada «es contraria a las políticas de la UE y del propio Gobierno de España tendentes al consumo de productos sanos de proximidad, que minimicen la emisión de gases de efecto invernadero, la economía circular, la potenciación de las zonas rurales para evitar la despoblación y, en definitiva, a la ´Europa Verde´ que tanto predica la Estrategia de la granja a la mesa».



También recuerdan que la producción de zumos y néctares «tiene un importante papel vertebrador en el sector español de las frutas y verduras, ya que transforma en torno al 20% de la producción de frutas y hortalizas de nuestro país (naranja, melocotón, uva, manzana, entre otros) y recoge productos que, por su apariencia o su tamaño, no podrían ser vendidos en el mercado fresco». El sector de los zumos de la Región lidera el mercado nacional en empleo producción y exportaciones. Sus ingresos superan los 780 millones anuales, el 20% de la industria de la alimentación, y genera de 2.200 empleos.