Los hosteleros coinciden en reconocer que las ayudas "llegan tarde" pero permitirán al sector sobrevivir al cierre

El presidente de Hostemur, Jesús Jiménez, confiesa que "ha costado mucho, han sido dos días de negociaciones, pero la mejor ayuda es permitir al sector trabajar". Según Jiménez, aunque entiende que las autoridades sanitarias restrinjan la interacción social, "la hostelería no es la culpable, por mucho que se nos cierre, la interacción social se produce en otras zonas, como en las reuniones familiares o de amigos". Para Hostemur, se ha cerrado el mayor acuerdo de ayuda al sector turístico y hostelero de las 17 comunidades autónomas, "la mayor ayuda a un sector productivo en la historia de la Región de Murcia". Pese a todo, Jesús Jiménez tiene claro que esto "no va a salvar a nadie, 3.000 ó 10.000 euros no salvan a nadie, es un balón de oxígeno para que los pequeños empresarios de nuestro sector puedan aguantar, sobrevivir unos días, si no vuelve la actividad veremos como desaparece cerca del 30 por ciento del sector".

Jiménez reconoce que el acuerdo ha tardado en llegar, llevamos ocho meses de pandemia, cuatro meses con multitud de restricciones, "y para muchos que han tenido que bajar la persiana este acuerdo llega tarde, y sigue faltando un acuerdo nacional de rescate, que nos permita sobrevivir". Ante los meses de pandemia que quedan por delante, el representante de los hosteleros murcianos no entiende cómo es posible que no lleguen las ayudas estatales al sector, "pasan los meses y no llegan esas ayudas, sigue sin haber un decreto que regule los alquileres, los impuestos se siguen pagando, independientemente de que estés cerrado o tengas actividad".

Una noche emotiva

Sobre la jornada de ayer, Jiménez sostiene que se se vivió un día "muy complicado, un día de contradicciones". La Región superaba el millar de contagios, Salud alertaba del colapso en los centros hospitalarios y pedía que no se hicieran actos de concentración "y por contra, vimos el apoyo masivo de la sociedad murciana al sector; tenía claro que esto iba a pasar porque cuando un sector tan querido como el de la hostelería se cierra, la sociedad murciana responde". Hostemur programó a las 10.00 horas de la noche del viernes un acto de aplauso a todos los clientes, "que fue sumamente emotivo y correspondido, ver como salían esos cocineros, esos camareros, esos jefes de sala, y los dueños para despedirse, y acabó con toda la sociedad aplaudiendo al sector; fue un grito que lanzó la sociedad a los políticos, que tienen que encontrar la manera de que se pueda compaginar la vida laboral con la seguridad sanitaria".

Hostecar

En estas dos semanas, los bares y restaurantes sólo podrán tener activos los servicios de recogida en el punto de venta y a domicilio, "muchos restaurantes para tener un poco de oxígeno se han lanzado a eso". Además, Hostemur informa que está trabajando con CROEM en apoyar más aún al sector a través de las federaciones y empresas adheridas a la patronal.

Cartagena

El presidente de Hostecar Juanjo López, considera el acuerdo que se ha alcanzado en "un tiempo récord", "muy positivo" y ha agradecido el esfuerzo que ha hecho la Comunidad, "ahora lo que necesitamos es la implicación del Gobierno central". Las cuantías de las que hoy ha informado el presidente regional son para López suficientes, "no sé si justas, pero cubrirán los gastos de estos quince días".

López recuerda que los hosteleros están sufriendo condiciones muy complicadas desde hace más de ocho meses, y que esta es la primera vez que reciben ayudas directas, "sin ellas, hubiera sigo la muerte segura del sector en Cartagena". El presidente de Hostecar entiende que las ayudas deberían haber estado "sobre la mesa, desde marzo de 2019, pero a todos nos ha costado reaccionar ante algo nuevo para todos; llegamos tarde pero en todos lo sentidos, en ayudas, en sanidad...".