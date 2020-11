Los taxistas quieren evitar que los VTC aparquen fuera de sus bases

La Consejería de Fomento se escuda en las exigencias de la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC) para dar más facilidades a las empresas con autorizaciones para vehículos de transporte con conductor (VTC).



También afirma que no puede obligar a las compañías como Uber o Cabify a mantener en sus bases los vehículos cuando están fuera de servicio, porque «legalmente no se puede imponer». Por el contrario, los taxistas quieren que se obligue a los VTC a permanecer en las instalaciones de sus empresas para evitar que aparquen en «gasolineras o en garajes privados» y que puedan recoger viajeros en la calle, según indicó el presidente de Radio Taxi Murcia, Javier Pardo.



El departamento de José Ramón Díez de Revenga ha rebajado de 30 a 15 minutos el tiempo de antelación necesario para que un cliente pueda contratar los servicios de las VTC en cumplimiento de las indicaciones de la CNMC. Así se recoge en el borrador de una orden que en opinión del Consejo Económico y Social (CES) crea inseguridad jurídica. Este órgano consultivo del Ejecutivo considera insuficiente que la Consejería se limite a obligar a los vehículos de alquiler a «permanecer estacionados en lugares distintos a las vías y espacios públicos».



En su dictamen añade que, además de prohibirles aparcar en la vía pública, debe establecerse «la obligación de permanecer en la base de la entidad titular del vehículo» o en garajes y aparcamientos «no ubicados en la vía pública». Por su parte, el presidente de Radio Taxi considera que si no se obliga a los VTC regresar a las instalaciones de sus empresas, «aparcan en gasolineras y en garajes privados», sorteando así las obligaciones que les impone la legislación.



Javier Pardo señaló que los profesionales del taxi «nos conformamos con los 15 minutos de espera», puesto que este plazo lo ha impuesto la CNMC, pero quieren que se garantice este tiempo de espera. Fomento responde que no puede obligar a las compañías a mantener en sus bases los vehículos fuera de servicio, porque «legalmente no se puede imponer».



Por otra parte, el CES pide a la Consejería que aparque la disposición recogida en la nueva orden que permite a las empresas saltarse los 15 minutos de espera cuando el servicio sea solicitado por una administración pública o que lo extienda a las empresas.

La Comunidad ha concedido 111 licencias a las compañías que compiten con el taxi

Las compañías de VTC que operan en la Región disponen de 111 licencias, según ha informado la Consejería de Fomento, que ha redactado una nueva orden para incorporar a la normativa regional los requisitos establecidos por Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC). La Consejería había pactado con los taxistas unas exigencias para las VTC, pero CNMC considera que «las restricciones identificadas no cumplen los principios de necesidad y proporcionalidad». La Consejería sostiene que «para que el sector del taxi y el de las VTC tengan una convivencia armónica era necesaria una regulación estatal con el objetivo de asegurar una competencia leal entre ambos medios de transporte y que operen en igualdad de condiciones en todo el territorio nacional». Recuerda que Murcia había reclamado «una legislación nacional» para garantizar «los derechos y la seguridad de los usuarios».