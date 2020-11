El Reina Sofía y el Morales Meseguer ya se encuentran en "situación crítica"

Dos hospitales de la Región ya se encuentran en «situación crítica» y han anulado toda actividad sanitaria no esencial para atender a los pacientes ingresados por coronavirus en sus instalaciones.



Los Hospitales Generales Universitarios Reina Sofía y Morales Meseguer, ambos pertenecientes al área metropolitana de Murcia, son los dos centros sanitarios que han salido ´peor parados´ tras el avance imparable de la covid-19 en la Región en las últimas semanas durante esta segunda ola de la pandemia.



El primero de ellos (Área VII de Salud) acoge, según los últimos datos aportados ayer por la tarde por la Consejería de Salud, a un total de 102 pacientes, de los cuales 13 se encuentran en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) y el resto ingresados en planta. Respecto al Morales Meseguer (Área VI de Salud), hospital de referencia de la Vega Media, se encuentran ingresados actualmente 72 personas en planta de hospitalización y 19 pacientes en la Unidad de Cuidados Intensivos.



El consejero de Salud, Manuel Villegas, aseguró ayer durante su comparecencia tras el Consejo de Gobierno que, en cambio, la situación en el resto de hospitales de la Región está, por el momento, «contenida», aunque si en los próximos días la Región sigue sumando a diario casi mil nuevos positivos, el sistema sanitario podría llegar al colapso. Asimismo indicó que, en la actualidad, las áreas de salud de Cartagena (II) y Mar Menor (VIII) son las que menos presión hospitalaria tienen de pacientes covid en comparación con el resto.



Villegas también apuntó a que a estas áreas de salud están llegando pacientes procedentes del municipio de Murcia que no han podido ser atendidos en su centro hospitalario de referencia debido a la ´saturación´ que están sufriendo. Por su parte, el Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca, ubicado también en el municipio de Murcia, suma un total de 100 pacientes covid en sus instalaciones, de los cuales once de ellos se encuentran en la UCI.



Según los datos del Área II de Salud (Cartagena), ayer por la mañana permanecían ingresados medio centenar de pacientes con coronavirus en las unidades de hospitalización del Hospital Santa Lucía, 18 pacientes en UCI y 7 en la Unidad de Semicríticos Avanzada del Hospital del Rosell de la ciudad portuaria. Desde el Área de Salud de Cartagena destacan que «la tasa de incidencia acumulada no es tan alta como en otras zonas y está por debajo de la media regional».



Hay capacidad, con los dos hospitales, de ampliar el número de camas en caso de que fuera necesario. El ´traslado´ de pacientes de Murcia a estos espacios, según las mismas fuentes del Área II de Salud, es constante debido a la «colaboración interhospitalaria» y coordinación que existe entre los distintos hospitales y áreas de salud de la Región, aunque de momento, indican, no se ha registrado un número «significativo» de usuarios que han sido trasladados de Murcia a Cartagena. Respecto al Área de Salud III (Lorca), el Hospital Rafael Méndez de la Ciudad del Sol acoge a 23 pacientes, de los cuales 14 están en UCI. El Hospital General Universitario Los Arcos del Mar Menor (perteneciente al Área VIII de Salud) tiene 48 personas ingresadas, seis de ellas en Cuidados Intensivos.



El Virgen del Castillo de Yecla (Área V Altiplano) registra 18 personas ingresadas, mientras que sus camas UCI están vacías. En cuanto al Área de Salud IV, el Hospital Comarcal del Noroeste cuenta con 15 personas ingresadas en sus instalaciones, ninguna de ellas en Cuidados Intensivos; y, por último, el Hospital de la Vega Lorenzo Guirao (Área VI) registra 14 pacientes ingresados en planta. A nivel global, la Región se sitúa, según los índices del Ministerio de Sanidad, en «riesgo extremo» por la transmisión comunitaria no controlada y sostenida de los casos de coronavirus.