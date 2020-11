"Si no podemos facturar, no podemos salir adelante"

"Si no podemos facturar, no podemos salir adelante"

Más de medio centenar de hosteleros volvieron ayer a tomar las calles de Murcia para protestar contra el cierre de bares y restaurantes y para pedir que se llegue a un consenso que evite el cese de la actividad. Al grito de «queremos trabajar», los profesionales se dirigieron hasta el Palacio de San Esteban, donde el presidente de la Comunidad, López Miras, estaba reunido con Jesús Jiménez, presidente de la Federación Regional de Empresarios de Hostelería y Turismo (Hostemur), entidad a la que estos hosteleros llaman «cobarde» y dicen sentirse abandonados por ella: «Hostemur está negociando con el Gobierno cuestiones sin consultarnos, lo que han pactado es que nos paguen el alquiler cuando eso no soluciona nada. Si no podemos facturar, no podemos salir adelante», critica Eduardo Bo Rabadán, profesor de gastronomía en la facultad de TCA, destinado en Murcia.

Bo Rabadán considera que esta medida «no va a solucionar nada, pues solo representamos el 2% de los contagios. En otros lugares en los que se ha cerrado la hostelería la gente ha seguido haciendo botellones y han subido los contagios», mantiene. Además, «nos han hecho invertir muchísimo dinero para adaptar nuestros locales, y ahora nos dicen que no podemos ejercer nuestra profesión».

Ante estas normas que ven «carentes de sentido», afirman los hosteleros amenazan con saltarse las restricciones y abrir mañana. «Aunque nos multen no va a ser peor que estar sin trabajar», sentencia Bo.