La Comunidad podrá gastar 450 millones más en 2021 con los fondos covid

La Comunidad Autónoma podrá gastar el año que viene unos 450 millones más gracias a los fondos covid. El consejero de Hacienda, Javier Celdrán, calcula que el presupuesto de 2021 rondará los 5.200 millones de euros, según las cifras preliminares del techo de gasto que presentó este jueves en el Consejo de Gobierno, aunque precisó que aún faltan por concretar cantidades que están sujetas a las aportaciones del Estado, por lo que podría sufrir variaciones.



Añadió que a partir de ahora se iniciará también el proceso de negociación con los demás grupos políticos para conseguir el apoyo a las cuentas. El Gobierno de coalición necesitará al menos un voto más para sacarlas adelante, dado que no tiene mayoría absoluta en la Asamblea. El techo de gasto, que Celdrán llevará al Consejo de Gobierno en las próximas semanas, es el primer paso para la elaboración de los presupuestos.



Recoge las grandes cifras de ingresos previstos mediante la recaudación de los impuestos cedidos y las aportaciones del Estado y la UE, además del importe de la deuda que permite el techo de déficit. En la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Ejecutivo murciano, Celdrán recordó que el Gobierno central permitirá a las comunidades alcanzar un déficit del 1,1%, lo que supone que la Comunidad podría endeudarse en unos 350 millones. Contando con los fondos covid, el consejero calcula que la Comunidad podrá contar con unos 450 millones más y llegará a disponer de un presupuesto de 5.200 millones en 2021. No obstante, se quejó de que la Administración regional recibirá 90 millones menos a través de la financiación autonómica, dado que Murcia es una de las comunidades peor tratada.



Celdrán reiteró que el actual reparto de los fondos del Estado perjudica a la Región y la somete a una infrafinanciación que se verá agravada más aún este ejercicio, al bajar la recaudación. Insistió en que los datos aportados este jueves se han elaborado «a falta de despejar muchas dudas» relacionadas con los ingresos que se recibirán del Gobierno central para el próximo ejercicio. No obstante, habrá un aumento de ingresos derivado del fondo extraordinario estatal creado para hacer frente a los gastos generados por la pandemia del coronavirus, que está por determinar.



Además, habrá que esperar para conocer cómo se integran los fondos europeos de recuperación para la crisis sanitaria en los presupuestos autonómicos. Celdrán añadió que con la primera estimación del techo de gasto se abre ahora un periodo de trabajo intenso ante un escenario «cargado de mucha incertidumbre» en el que se comenzará la elaboración de las cuentas públicas y se abrirán las rondas de contactos con los diferentes grupos políticos con representación en la Asamblea Regional.



El Gobierno de coalición formado por PP y Ciudadanos necesita el apoyo de alguno de los demás partidos para aprobar el presupuesto en la Cámara ya que sus diputados se quedan a un escaño de la mayoría absoluta. El presupuesto de 2020 fue aprobado con el voto de los diputados de Vox.