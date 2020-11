Salud apuesta por cerrar los parques a las siete de la tarde

El Comité de Seguimiento de la covid-19 en la Región recomendó ayer a los 45 ayuntamientos de la Región de Murcia el cierre de los parques y jardines a partir de las 19 horas para evitar la interacción social por medio de reuniones de grupos cuyos integrantes no respeten la distancia social y no lleven puesta la mascarilla. Además, con esta medida, que se espera que cumplan todos los Consistorios murcianos, se evitará también posibles botellones nocturnos en estos espacios, a pesar de que el toque de queda impuesto en la Región obligue a todos los habitantes a estar en sus respectivos domicilios a las once de la noche salvo causa justificada.

La medida, aunque de momento no es obligatoria, fue puesta sobre la mesa ayer en la reunión del comité que presidió López Miras. El portavoz del comité, Jaime Pérez, se mostró confiado en que estas medidas, que se unen al toque de queda nocturno y al cierre perimetral de los municipios y de la comunidad, impidan tener que tomar nuevas decisiones, como pedir el confinamiento domiciliario al Gobierno central.

En algunos municipios de la Región, la medida de restricción el horario en parques y jardines ya se estaba aplicando desde hacía semanas. La Concejalía de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Cartagena precintó el pasado viernes los parques infantiles del municipio para minimizar el contacto entre menores y evitar aglomeraciones,. En Molina de Segura, el Ayuntamiento dio a principios del mes de septiembre el visto bueno a al cierre nocturno de estos espacios públicos en horario de 22.00 a 8.00 horas.