Hostemur y Hostecar auguran "la ruina" de muchos empresarios con el cierre

La patronal hostelera murciana, Hostemur, calificó ayer de «despropósito y demostración de incompetencia que va a acabar con muchos empleos y a llevar a la ruina total a multitud de empresarios» el cierre de bares y restaurantes 15 días desde este sábado para frenar los contagios de coronavirus.

En su opinión, las medidas más restrictivas para la hostelería están favoreciendo actividades incontroladas, como fiestas particulares, botelleos en las calles y eventos clandestinos: «Nunca nos hemos negado al cierre, pero no es lógico no aplicar un mayor control de las reuniones privadas». «Si llegan ayudas económicas, servirán para mantenernos vivos durante este cierre, pero tampoco esperamos mucho, porque aún no ha llegado ni un solo euro en todos estos meses».

El cierre de bares y restaurantes a partir de este sábado será «el golpe definitivo» tras ocho meses sin tener buenos datos de facturación. Una medida a la que no han podido dar réplica porque, «si la damos, Salud nos recuerda que hay muchos enfermos y muertos por el coronavirus», señala Juan José López, presidente de Hostecar. En la comarca del Campo de Cartagena esta medida supondrá el cierre definitivo de entre un «50 y un 70%» de los negocios. «Nos han puesto entre la espada y la pared», protesta López.

El presidente de la patronal lorquina de hosteleros, Francisco Jesús Abellaneda, señala que esta decisión «unilateral» deja de lado todas las propuestas y opiniones del sector, que está dispuesto al «sacrificio» por mejorar la salud, pero no están dispuestos a «los cierres».