El Gobierno regional promete cubrir todos los gastos del cierre de la hostelería

López Mira señala que la "hostelería no transmite el virus y los hosteleros son víctimas de la pandemia"

La hostelería no tiene la culpa de los contagios. Este el mensaje claro que el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha querido trasladar después de reunirse con la patronal Croem en la tarde de este jueves para definir el plan de rescate al sector que desde este sábado tendrá que echar la persiana abajo. "La hostelería no transmite el virus y los hosteleros son víctimas de la pandemia", señalaba en rueda de prensa el presidente, que insistió en la idea de que se deben cortar cualquier actividad que implique interacción social sin mascarilla y entre personas no convivientes.

Con este argumento sale el Gobierno regional a defender la medida de cierre de la hostelería y, ante el monumental enfado que mostraron ayer las patronales del sector por la restricción que aprobó el Comité de Seguimiento de la Covid-19 ayer, promete "subvencionar el gasto" de los hosteleros en los 14 días que dure la clausura de los locales. En ese paquete económico, la nueva mesa de trabajo que se ha constituido esta tarde entre la Croem y el Gobierno regional adelanta que habrá una línea de ayudas a fondo perdido para cubrir los gastos corrientes de los locales como el alquiler, los alimentos perecederos o el consumo eléctrico o de agua.

El presidente no ha aclarado con qué dinero contarán para ese paquete de ayudas, pero el presidente de la patronal Croem, José María Albarracín, que ha acompañado a López Miras en la reunión y en la rueda de prensa, asegura que esas subvenciones están en el mismo nivel de todo lo que exigía el sector hostelero para aguantar el cierre. Las promesas de cubrir la cuota de autónomo o el pago del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) también entra dentro de este plan de rescate con fondos económicos regionales.

"Mañana creemos que podemos alcanzar un acuerdo", reflejaba el presidente de la Croem, mientras que López Miras señalaba que espera llevar la medida al Consejo de Gobierno de la próxima semana para su aprobación. Durante lo que resta de este jueves y mañana por la mañana se seguirán reuniendo los técnicos que conforman esta mesa de trabajo para lograr un acuerdo entre la patronal y el Ejecutivo.