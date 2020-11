Cerrojazo de dos semanas a la hostelería regional

Otra vez le ha tocado a la hostelería ser la ´sacrificada´ y tener que volver a sufrir un ´cerrojazo´ en sus bares, cafeterías y restaurantes ante el auge de la pandemia del coronavirus. Los locales de este sector de los 45 municipios de la Región echarán el cierre a partir del próximo sábado durante catorce días y sólo se permitirán los servicios para llevar y a domicilio tras la medida impuesta ayer por el Gobierno regional tras el Comité de Seguimiento de la covid.

De esta forma, se prohíbe el servicio en el interior y en las terrazas de estos locales ante el imparable aumento de los casos de covid-19 registrado en las últimas semanas en toda la comunidad. La Región se suma de esta forma a la medida impuesta también en los últimos días en otras comunidades. Además, la medida también contempla el cierre de salas de apuestas y salones de juego de la Región. Está previsto que la nueva orden se publique mañana en el BORM. El sector regional de la hostelería vuelve así a ser uno de los más afectados en esta segunda ola de la pandemia, al igual que lo fue durante los meses más duros de la crisis sanitaria, entre marzo y junio.

Tras un verano en el que los estragos de la crisis de la covid-19 han hecho mella en muchos de estos locales, se calcula que más de 1.100 bares y restaurantes de la Región han bajado ya la persiana, otros habían logrado ´reinventarse´ y resurgir de nuevo tras las distintas medidas que se han ido sucediendo con el paso de los meses. El presidente regional, Fernando López Miras, publicó ayer en su perfil de Twitter el siguiente mensaje: «Es duro tomar decisiones que afectan a muchas familias. Pero si los sanitarios informan de que el sistema está al borde del colapso, los epidemiólogos transmiten que los contagios están descontrolados, y ambos coinciden en las mismas medidas...

No podemos mirar hacia otro lado», mensaje que recibió la contestación de Jesús Jiménez, presidente de Hostemur, que indicó que «el sector de la hostelería el 14 de marzo cerró de manera voluntaria. Siete meses después, el sector ha aprendido mucho, somos lugares seguros. El cierre total de la hostelería no es la solución. Le pedí una reunión hace un mes, cuando quiera me recibe». Jiménez volvió a defender ante Miras en redes que el sector hostelero es «seguro» ante posibles contagios, ya que a él «acuden personas con civismo y responsabilidad que consumen y se comportan tal y como indica Sanidad». «El objetivo es disminuir la interacción social» para que «el sistema sanitario no colapse».

Así defendió ayer el coordinador del Comité de Seguimiento de la covid-19 en la Región, Jaime Pérez, la medida impuesta por el Gobierno murciano. En cuanto al posible cierre de otros espacios cerrados, como centros comerciales o gimnasios, entre otros, Pérez resaltó que las medidas intentan ser «lo más precisas posibles» y los mayores «problemas» se están detectando en aquellos lugares «donde la población se quita la mascarilla». «No hemos visto hasta el momento que haya habido un aumento de casos en centros comerciales», aseguró Pérez.