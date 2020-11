Quejas por la falta de vacunas contra la gripe para los profesores

Las vacunas contra la gripe están llegando con «cuentagotas» a los centros de salud y centros sanitarios concertados este año, por lo que ya ha generado una importante lista de espera, también entre los profesores de la Región de Murcia. Hasta un centenar de docentes llevan más de una semana esperando a que les suministren una dosis de la vacuna de este año ya que el desabastecimiento en el sistema de salud es «generalizado». El sindicato ANPE pone encima de la mesa esta cifra «considerable» de profesionales que ya han mostrado su queja ante el retraso del abastecimiento y porque «en este curso los profesores deben ser considerados personal esencial al igual que los sanitarios»; por lo que explican que debe haber preferencia en la vacunación de este colectivo.

«Nos señalan distintos casos como la ausencia de dosis cuando los docentes se van a vacunar, las largas colas que se producen o directamente que se agotan en mitad de un día de vacunación», señala Clemente Hernández, presidente de ANPE Murcia. El problema es general en toda España, señala, pero en Murcia la incidencia se está dando sobre todo en zonas rurales y municipios pequeños donde los profesores señalan que no encuentran dosis.

El Servicio Murciano de Salud también ha sufrido ese desabastecimiento generalizado de las vacunas contra la gripe en sus centros sanitarios sobre todo por la alta demanda que hay por el coronavirus. Este año es el Ministerio de Sanidad el encargado de gestionar la distribución de las dosis entre las comunidades, que estas están repartiéndolas entre el sistema público y el sistema privado. En ambas hay desabastecimiento, según aseguran desde la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (Muface) al sindicato docente.

«Dada la excepcionalidad de la situación debido a la Covid, tenemos que ponernos en contacto con nuestro centro médico habitual y otro de la compañía y demandar una cita para vacunarnos, si ese es nuestro deseo, porque cada centro organiza el proceso de una manera diferente», explica ANPE.

Bajas médicas

Por otra parte, el sindicato SIDI de educación reclamó ayer a la Consejería mayor celeridad a la hora de tramitar las bajas médicas del personal de riesgo de los centros educativos cuyos puestos de trabajo no han podido ser adaptados. El sindicato señala que esta tramitación era ágil al principio de curso pero ahora se está demorando hasta 15 días: «Los profesores que disponen de un informe médico que avala este riesgo para ellos, y cuyo centro no puede adaptar sus condiciones de trabajo, necesitan ya la baja médica para no exponerse», señala Luis Prieto, de SIDI. La Consejería de Educación explica por su parte que no considera que haya un retraso en la tramitación ya que a día de hoy quedan pendientes de resolver ocho bajas médicas de docentes. Desde el inicio de curso se han tramitado 113 para el personal educativo de riesgo.