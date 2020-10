Santi García: "El papel de las matemáticas es hoy fundamental"

El reconocido matemático, profesor y divulgador científico, Santi García Cremades, impartirá el próximo 30 de octubre una conferencia en el IES Vega del Tader de Molina en el contexto del programa Desayunos Saludables Desayunos con Ciencia, de la Fundación de Estudios Médicos.

Este programa, con unos 800 desayunos, llegará a cerca de 25.000 alumnos de colegios públicos y cuenta con la colaboración de El Pozo Alimentación.

¿Qué nos puede adelantar de su conferencia'?

Hablaremos sobre la historia de la música de la mano de la historia de las matemática, de cómo han crecido juntas y cómo es su amor eterno. Demostraremos que esa frase recurrente de que en la música hay matemáticas es verdad, que se pueden generar melodías o patrones musicales a partir de la división de una cuerda, y veremos, entre otras cosas, que todas las canciones actuales son€ iguales.

¿Qué papel juegan las matemáticas en el contexto actual?

Fundamental. La epidemiología nació con las matemáticas, y sus pioneros, John Snow o Florence Nightingale, usaron la estadística.

No se pueden asociar variables sin entender de estadística, no se pueden entender los crecimientos y decrecimientos sin las funciones y los modelos que hay detrás. Suelen relacionar la epidemiología con la salud, que la afecta claro, pero se estudia con modelos matemáticos.

El Gobierno al fin utiliza umbrales estadísticos para confinar.

Se establecieron cuatro, que a mí como estadístico me sorprendieron muchísimo, para decidir cómo y cuándo confinar un municipio: población por encima de 100.000 habitantes, (con lo cual sólo te quedas con menos del 1% de los municipios de España), la incidencia acumulada (IA) por encima de 500, que sí es interesante aunque hay países que la tienen en 200 ó 150 para determinar si una situación es alarmante, la positividad de las PCR (superior al 5%) lo cual es homeopatía, un umbral que no tiene mucho sentido porque con la IA por encima de 500 todos superan ese porcentaje, y después estaba el más sorprendente: la ocupación de camas en UCI por enfermos de covid en un 35%... Un número que no es mágico, no es clave para la estadística, entiendo claramente que fue para adaptarlo a Madrid.

¿No está conforme?

Ninguno de esos umbrales habla de la evolución, si crece o disminuye, y parece increíble que no tengamos en cuenta eso. En cuanto a la población, los sociólogos que he consultado me dicen que un factor clave a incluir sería la migración entre territorios.

¿Hemos llegado al pico máximo de esta segunda ola?

La tendencia ha cambiado a mejor y es el momento de ser duros para bajarla rápidamente, antes de que llegue el frío.