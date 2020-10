El Gobierno de España niega "entradas masivas" de inmigrantes en la Región de Murcia

La diputada Lourdes Méndez asegura que en el Campo de Cartagena hay "miles de inmigrantes irregulares" y que "hay barrios donde no se puede entrar" porque existe "un peligro muy grande" por el "aumento de la delincuencia".

La diputada de Vox Lourdes Méndez ha culpado al Gobierno de "poner en riesgo la salud y la seguridad" de los policías ante la "avalancha" de inmigrantes en situación irregular en España en los últimos meses, y el secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, ha negado que haya "llegadas masivas", acusando a Vox de alentar la "xenofobia" al tiempo que ha asegurado que los policías han contado con EPIs frente al coronavirus.

Así se ha pronunciado el secretario de Estado de Seguridad este lunes en la Comisión de Interior del Congreso, en respuesta a varias preguntas de Vox sobre las medidas adoptadas para evitar los contagios a policías y primeros intervinientes ante la "avalancha" de inmigrantes en situación irregular que han llegado a las costas de Murcia y al resto del país.

"Ha realizado ciertas valoraciones como invasión, avalancha, que no hacen ningún bien porque solo provocan ideas de xenofobia que no nos podemos permitir. No hay entradas masivas en Murcia", ha expuesto el secretario de Estado, al tiempo que ha aportado algunos datos, como que en 2019 en España se redujo un 54% la llegada de inmigrantes respecto al año anterior.

Si bien, la diputada de Vox ha reiterado que se trata de una "invasión agravada por la situación extrema de pandemia". "A lo mejor le parecen poco 22.000 inmigrantes irregulares que han entrado en España en 10 meses, a lo mejor le parece poco que más de 2.000 hayan entrado en verano por las costas murcianas o que más de 200 entren todas las semanas. Es absolutamente insostenible", ha denunciado Méndez.

A su juicio, el Gobierno debe explicar a los ciudadanos "por qué lejos de detener la avalancha, producen un irresponsable efecto llamada" o "por qué los ciudadanos no pueden cruzar de comunidad autónoma pero se recibe con los brazos abiertos a los inmigrantes ilegales".

Además, ha asegurado que en el Campo de Cartagena hay "miles de inmigrantes irregulares" y que "hay barrios donde no se puede entrar" porque existe "un peligro muy grande".

"Hay barrios donde residentes legales no pueden pasar por determinadas calles, a mí me han llorado padres diciendo que no pueden más, que tienen que salir con su niña del instituto porque tienen miedo", ha afirmado, para añadir que en esos barrios se ha producido un "aumento de la delincuencia".



HACER DE "RAMBO"

A esto se suma, según ha denunciado, la falta de "patrullas" y los "escasos equipos de protección" de los que disponen los agentes de la Policía y de la Guardia Civil que se ven "desbordados y sometidos a presión", que "tienen que hacer de Rambo para neutralizar si alguien se pone violento" y "no equivocarse porque se les cae el pelo".

"Son culpables de poner en riesgo la salud y la seguridad de nuestra Policía Nacional, de la Guardia Civil y de los ciudadanos", ha insistido Lourdes Méndez.

Por su parte, el secretario de Estado de Seguridad ha lamentado que la diputada de Vox "relacione inmigración y delincuencia" y se ha defendido asegurando que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado "cuentan con medios de protección adecuados como EPIs".

Asimismo, ha afirmado que tienen una reserva estratégica de estos equipos y que han realizado "innumerables test" a los agentes que han intervenido en alguna actuación con inmigrantes en situación irregular. "Hemos distribuido 1,6 millones de mascarillas quirúrgicas, 1,5 millones de mascarillas FFP2, un millón de guantes, así como buzos y gafas, y hay una reserva estratégica de EPIs", ha enumerado.

Preguntado en concreto por las medidas de control sanitarias así como de protección a los policías adoptadas tras los incidentes acaecidos en la zona próxima al asentamiento ilegal de la carretera de Las Peñas de San Pedro, en Albacete, el secretario de Estado ha asegurado que los agentes que intervinieron dispusieron de EPIs, casco y visera, y después se les realizó PCR.

Por su parte, el diputado de Vox Rafael Lomana ha denunciado que "solo se realizaron test de forma aleatoria y no a todos los policías" y ha criticado al Gobierno que aplique "soluciones parciales que llegan tarde" y que, a su juicio, son un signo de "mediocridad".