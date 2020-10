Sergio Hernández Agón: "Solo se habla de geología si hay un terremoto devastador"

"Me interesan muchas de las distintas ramas de la ciencia y, además, no siempre es fácil encontrar publicaciones o actividades relacionadas con la Geología, por lo que mi contacto con ella, aunque frecuente, no es continuo", explica este joven estudiante de Fuente Álamo.

El estudiante murciano Sergio Hernández Agón es el ganador de este año de la Fase Nacional de las Olimpiadas de Geología 2020, celebradas el pasado 27 de septiembre y en la que compitieron los 80 estudiantes con mejores resultados de las fases territoriales. Sergio Hernández, alumno de Bachillerato del IES Ricardo Ortega de Fuente Álamo, fue el segundo clasificado de la fase regional, que organiza la Universidad de Murcia.

¿Cómo surgió su gusto por la geología?

No lo recuerdo a ciencia cierta, pero creo que podría ser gracias a un amigo de mis padres, que es de La Unión, gran zona minera, y que, desde bien pequeño, me ha regalado siempre minerales. Además, mi familia y yo tenemos cita cada año con la Feria de Minerales en La Unión, evento ineludible para los amantes de la Geología. También seguimos yendo por esa zona a descubrir el patrimonio industrial minero, con la Fundación Sierra Minera, a quienes agradezco haberme explicado lo sucedido en la Bahía de Portmán, y que fue el germen de un trabajo que desarrollé junto a una compañera para presentarlo a los Premios Endesa a la Ecoinnovación Educativa, con el fin de dar visibilidad a nivel nacional al ecocidio de la bahía.

¿Cree que la geología es una gran desconocida para el gran público todavía?

Por supuesto. No sólo no tiene una gran difusión (salvo cuando, desafortunadamente, hay algún terremoto o evento geológico devastador), sino que tampoco tiene un papel destacado en la enseñanza de las Ciencias de la Tierra, quedando relegada a un papel secundario en el currículum educativo y, a menudo, pasada por alto. Por ese mismo motivo, quiero agradecer a la AEPECT (Asociación Española Para la Enseñanza de las Ciencias de la Tierra) su gran labor divulgativa, acercando la Geología al gran público a través de actividades como las Olimpiadas o el Geología.

¿Se esperaba un reconocimiento como el de las Olimpiadas?

No, nunca pensé que fuera a llegar tan alto, porque, inicialmente, no había sido ese mi propósito. Como dijo mi profesor de Biología y Geología, José Pedro López, y a quien tanto le agradezco todo lo que me ha enseñado: «vamos a la Olimpiada para divertirnos». Y así fue; disfruté de un buen rato con la Geología tanto en la fase regional como en la nacional, lo que, para mí, habría sido más que suficiente, aunque no hubiese recibido ningún tipo de reconocimiento. Aprovecho este punto también para darle las gracias a Marga Gómez, antigua profesora mía de Física y Química y Cultura Científica, que fue quien me inculcó el gusto por participar en todo este tipo de actividades de divulgación científica.

¿Se preparó a conciencia? ¿Cómo fue el participar?

Mi preparación no fue más allá de repasar los contenidos trabajados el curso anterior con José Pedro, mi profesor, junto con algunos libros que me prestó, porque, como bien dijo, íbamos a disfrutar. Y no sólo fue eso, porque José Pedro organizó también los 'Viernes de Geología' con charlas en los recreos, en mi centro. Participar fue idea suya; me lo propuso cuando yo estaba en 4º de la ESO, y me gustó mucho la experiencia, así que, este año, decidí volver a participar, y, para mi sorpresa, he llegado hasta aquí.

¿Se le ha quedado una espinita clavada al haber sido virtual la final, debido al coronavirus?

En cierto modo, sí, aunque no por la final en sí, porque pudimos celebrarla sin incidentes de forma telemática, pero sí por las actividades que nos habían preparado a los concursantes desde la organización del evento, entre las que se contaban numerosas visitas a zonas de interés geológico, a museos e incluso una observación astronómica. El siguiente paso habría sido una final internacional que se habría celebrado en Tiumén, Rusia, pero que ha sido cancelada debido a la covid.

¿Tiene ya claro cuál quiere que sea su futuro profesional?

Ahora mismo aún tengo dudas, pero sí sé con certeza que seguiré en ciencias, y no descartaría la opción de estudiar Geológicas.