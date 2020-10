Toque de queda en Murcia: La Región prohibirá estar en la calle a partir de las once de la noche

Toque de queda en Murcia: La Región prohibirá estar en la calle a partir de las once de la noche

Los ciudadanos de la Región de Murcia no podrán salir a la calle entre las once de la noche y las seis de la mañana sin una causa justificada. El Gobierno regional quiere implantar el toque de queda nocturno en toda la comunidad lo antes posible, por lo que ayer mismo, sin que pasaran apenas unas horas desde que el Ministro de Sanidad planteara en la tarde del viernes esta posibilidad a las autonomías en la reunión del Consejo Interterritorial, el presidente murciano, Fernando López Miras puso a trabajar en ello a los responsables de la Consejería de Salud y de los Servicios Jurídicos de la Comunidad Autónoma.

López Miras así lo trasladó primero a los 45 alcaldes de la Región, con los que tuvo una reunión en la mañana de este viernes, tras la que anunció que tanto Salud como los Servicios Jurídicos están redactando la orden que regulará esta nueva limitación de la movilidad para remitirla lo antes posible al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Región, tras lo que será publicada en el Borm.

En este caso, el Ejecutivo busca el respaldo de los tribunales para que no haya ningún problema posterior con su puesta en marcha, ya que el toque de queda a partir de las 23.00 horas limitaría la movilidad de la población durante toda la noche y hasta las 6.00 de la mañana, excepto en los casos de urgencia médica o por trabajo.

No obstante, la orden murciana de toque de queda aún tiene flecos que perfilar, en los que trabajaban ayer los técnicos para intentar que hoy sábado esté lista.

Uno de ellos es la modificación del horario de cierre de los establecimientos de hostelería y restauración, que estaba fijada a las doce de la noche, y que tendrá que adelantarse. En este caso, el Gobierno regional baraja reducirla a las 22.00 horas, con lo que no está de acuerdo la patronal, al considerar que así pierden los ingresos de las cenas. Con este mismo problema se encuentran los teatros o los organizadores de eventos de ocio.

Pero también queda por decidir la duración de este toque de queda, por cuanto tiempo se prolongará. Pese a que ayer se preguntó al presidente regional por ello, éste no supo contestar con una fecha concreta y sólo afirmó que «el toque de queda tendrá un horizonte temporal con posibilidad de prórroga».

Pero Murcia no es la única autonomía que está trabajando en esta restricción para su territorio, ya que la primera en anunciarlo el jueves por la tarde fue Andalucía, en este caso para la provincia de Granada, tras la que también lo van a aplicar Comunidad Valenciana, Madrid y Castilla y León. Mientras que otras tantas (País Vasco, Asturias, La Rioja, Extremadura y Cataluña) han solicitado al Gobierno decretar el estado de alarma, algunas de ellas justificando que lo necesitan para tener una base legal con la que plantear el toque de queda.

El presidente de la Región de Murcia se mostrabaja ayer muy tajante sobre la situación de los contagios en la comunidad y la gravedad de estos, asegurando que «ha terminado el momento de las recomendaciones, la situación no se hace esperar». Por lo que informaba de que el toque de queda «debe instaurarse lo antes posible porque de ello depende de la tranquilidad de todos los que vivimos en la Región de Murcia». Con esta medida se quieren evitar reuniones «entre quienes no asumen que no estamos en una situación de normalidad, evitaremos fiestas en domicilios particulares y botellones en la calle, como tristemente está sucediendo».

Así, López Miras afirma que «no me va a temblar el pulso si de salvar vidas se trata porque los contagios crecen día a día y la gravedad de la situación nos exige tomar medidas más contundentes y restrictivas para proteger la salud de 1,5 millones depersonas», a lo que añade que «sólo tenemos un límite, la ley».

Y con esa misma dureza pide «a la minoría que se salta las normas, que dejen de jugar con la vida de todos».

Además, el Gobierno regional tiene previsto celebrar hoy sábado una reunión extraordinaria del Comité de Seguimiento Covid en la que se analizará la situación de los municipios con más contagios y se aplicarán algunas nuevas restricciones de las contempladas en el protocolo aprobado el jueves junto al Ministerio.