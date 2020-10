Los hospitales públicos de la Región tendrán tele y WiFi gratis

El consejero de Salud, Manuel Villegas, se comprometió ayer en el Pleno de la Asamblea Regional a que la televisión y el WiFi sea gratuito en los hospitales regionales a partir del próximo año.

Dicho compromiso llegó a través de una interpelación formulada por Ciudadanos durante una sesión de control en el parlamento regional en la que el portavoz de la formación naranja preguntaba al consejero por los motivos por los que aún no se había cumplido la moción que se había aprobado en la Asamblea Regional en este sentido.

Según el consejero, la Comunidad ya está trabajando en un nuevo contrato que cubra tanto la televisión como el WiFi gratuito, así como el uso de tablets en servicios como pediatría, diálisis o zonas de aislamiento.

Villegas explicó que «los contratos no se pueden romper alegremente», por lo que deben finalizar primero los que hay en vigor con la actual concesionaria para establecer un nuevo pliego de condiciones.

«Cuando hay un contrato hay que esperar a que finalice porque si no tiene un coste que no podríamos ni deberíamos asumir, pero no se está atrancando esto, le aseguro que el año que viene las televisiones y la wifi serán gratuitas en los hospitales públicos», afirmó. Este anuncio se produjo ayer después de que en septiembre de 2018 la Comisión de Sanidad y Asuntos Sociales de la Asamblea Regional aprobase por unanimidad la iniciativa del grupo Ciudadanos para que el servicio de televisión y de WiFi de los hospitales públicos fuese gratuito.

El diputado naranja Juan José Molina consideró entonces que era «necesario» proporcionar facilidades a las personas que se encuentran en una situación vulnerable, para quienes la posibilidad de disponer de un servicio de televisión gratuito haría que su estancia fuera mucho más llevadera, especialmente para aquellos pacientes de edad avanzada, que durante la mayor parte del día están solos.