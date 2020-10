El colectivo de enfermeros denuncia que vacunar de la covid en farmacias supone un riesgo para la población

­Hace solo unos días, se ha presentado públicamente un manifiesto firmado por las instituciones representantes de la Enfermería en nuestro país con el fin de aclarar por qué la vacunación y realización de pruebas diagnósticas relativas a la detección de covid-19 debe ser realizada en centros sanitarios y por profesionales enfermeros.





Requerimiento de una cualificación elevada

Podrían registrarse falsos positivos

"Es necesario reforzar la Atención Primaria"

La postura del colectivo enfermero A modo de conclusión, en su manifiesto, los representantes de las enfermeras aseguran que: Las enfermeras y enfermeros no queremos entrar en conflicto con los farmacéuticos por cuestiones que ya nos reconocen las competencias legalmente establecidas para nuestra profesión, pero nos vemos obligados a manifestar nuestra posición al respecto.

Entendemos que pretender usar las farmacias como una extensión asistencial del sistema sanitario, se trataría de una privatización encubierta de la sanidad pública, con profesionales no cualificados para estas funciones, que oculta intereses en términos de beneficio económico para los empresarios farmacéuticos y no un beneficio ni mejora para los ciudadanos. Lo que representaría un riesgo extremo para la salud de los ciudadanos.

La Salud Pública debe reforzarse apoyando los servicios públicos y apoyando las competencias de las enfermeras y enfermeros que llevan años demostrando la calidad y eficacia de sus actuaciones profesionales.

Así, el conjunto de la profesión Enfermera, la Conferencia Estatal de Decanos, Directivos de Enfermería, Asociación Española de Estudiantes de Enfermeria, Sociedades Científicas de Enfermería, Sindicato de Enfermería (SATSE), y Consejo General de Enfermería, firmantes de este manifiesto, señalan que, con respecto a la promoción de la vacunación y realización de pruebas para la detección de la covid-19 en las, « se pondría en riesgo la salud de la población y la seguridad de los pacientes, debido a la falta de competencias profesionales que tienen los farmacéuticos para la vacunación en todos sus aspectos, y la preocupante apertura de una nueva línea de negocio privado relacionado con la asistencia sanitaria basada, claramente, en intereses económicos».Aseguran que la realización dey la recogida de estas muestras requiere de una cualificación elevada, en caso contrario podrían registrarse falsos positivos por una mala técnica.Otros aspectos, como lapor distintos motivos en la farmacia, en espacios reducidos y sin circuito seguro de tránsito de personas, eliminación de residuos biológicos contaminados, etc, podrían ser una la población. En su conjunto, no disponer de personal cualificado para la realización, interpretación, registro, comunicación y traslados de estas pruebas y sus resultados, hacen inviable la utilización de las farmacias para estas pruebas.Los firmantes aseguran que con el modelo sanitario público actual, no existe ninguna necesidad de vacunar o realizar pruebas diagnósticas para. Los argumentos esgrimidos sobre la asistencia en farmacias en algún país de nuestro entorno (como Francia o Italia), encuentran una justificación, « se trata de países donde las farmacias están en régimen de libre competencia, pueden ser gestionadas por otros profesionales sanitarios y pueden instalarse en centros o instalaciones sanitarias. Además, estos países no cuentan con una red de centros de salud tan accesible y solvente como la que existe en nuestro Sistema Nacional de Salud».Los representantes del colectivo de Enfermería en nuestro país insisten en que «si se quiere de verdad poner solución a los problemas, solo hay una vía lógica y posible, reforzar la asistencia en Atención Primaria y evitar nuevas vías de lucro relacionadas con la Salud Pública».Añaden en el manifiesto que desde la, a través de las enfermeras y enfermeros, se ha cumplido durante décadas con esta competencia, «alcanzando con éxito todos los objetivos de higiene, seguridad, calidad y de forma totalmente gratuita, siendo nuestro país uno de los que mayor porcentaje de vacunación alcanza entre los países de nuestro entorno».La necesaria autorización de una instalación sanitaria y la compleja formación para la administración de cualquier medicamento, incluidas las vacunas , hacen inviables a las farmacias para este cometido. Lade la asepsia en las farmacias para este fin, hace impracticable cualquier planteamiento asistencial en su interior.«Pero, sin duda, lo que resultaría injustificable sería que el personal de la farmacia procediera a administrar las vacunas de forma autónoma o por función delegada, ya que en ningún caso administrar vacunas es una competencia farmacéutica y sí enfermera, que también tiene la competencia de su indicación y la capacidad de realizar una observación posterior asociada de los posibles efectos secundarios (incluso de extrema gravedad requiriendo reanimación inmediata)».

