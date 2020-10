Francisco Reynés, presidente de Naturgy: "La pandemia ha acelerado las necesidades de transformación"

Comportamiento de las compañías en la gestión de la crisis

Yo destacaría un concepto: compromiso social. Las empresas han demostrado compromiso social en un momento en el que mucha gente ha necesitado ayuda. Afortunadamente las empresas han demostrado lo que llevaban dentro. Lo hemos notado en varios frentes:

— En su relación con los clientes. Los que han podido necesitar mejores condiciones de pago o servicios que no estábamos 100% preparados y hemos puesto nuestro esfuerzo.

— Los proveedores. Adaptadas las políticas de relación con ellas para que no cayesen.

— Empleados. La vinculación de las grandes compañías con los empleados. Lo que se ha hecho para mantener el servicio, más de 1/3 de la plantilla ha seguido trabajando sobre el terreno. Cuidando de ellos y de sus familias.

— Sociedad en general. Dotamos de energía gratuita a los hoteles medicalizados, Ifema, Fira de Barcelona...

En resumen, quiero destacar la importancia del compromiso social de las compañías.

La transformación del modelo energético

El reto de la transformación energética es anterior al Covid. La sociedad demanda una forma de generar, transformar y distribuir energía de una manera más compatible con el medio ambiente.

Sí que después del Covid está claro que esa transformación energética va a ser uno de los motores tractores de inversión y generación de empleo, de desarrollo de una economía francamente dañada. Será por los siguientes factores:

— Primero porque la tecnología necesaria está disponible, ha habido un gran avance tecnológico.

— Segundo porque las compañías ya no son solamente distribuidoras de bienes y servicios, sino que son compañías comprometidas con la sociedad y el medio ambiente, y esto es algo a tener muy presente presente.

— En tercer lugar, apostamos porque todos los planes que se están planteando para superar esta crisis sean capaces ser canalizados en proyectos concretos y porque dentro de este paquete de estímulos de la Unión Europea seamos capaces de alocarlo adecuadamente. En esto estamos todos, no solo las compañías, también la CEOE, para captar, dirigir, implementar, etc€, esos proyectos. En las compañías energética vamos a hacer los impulsores en economía del hidrogeno, generación distribuida, la digitalización de las redes, etc.



Gestión de equipos

Los mejores equipos son aquellos de los que tú aprendes, lo único que necesitas como decía el director de orquesta Riccardo Muti es sacar lo mejor de cada uno.

Yo soy bastante creyente en un principio de gestor de personas:

— Excelentes activos en manos de mediocres gestores dan como resultado un negocio regular. Sin embargo, unos mediocres activos en manos de excelentes gestores pueden generar un gran negocio.

— El éxito del negocio radica en la calidad de sus equipos (plantilla y directivos).

Es clave apostar por la formación de la plantilla, para mí hay 3 objetivos fundamentales que hay que perseguir y tener presentes:

— El trabajo es la primera clave del éxito, porque el trabajo importa e importa mucho. Hay que volver al trabajo con rigor y transparencia.

— La determinación, tomar decisiones. Necesitamos tomar decisiones con determinación, la vida es prueba y error, se trata de acertar más que fracasar, pero tenemos que tomar decisiones.

— Los principios fundamentales, los valores y la coherencia. Hay que actuar con coherencia en tu vida personal y en la profesional. En el trabajo es muy relevante actuar con coherencia de valores.

La pandemia ha acelerado las necesidades de transformación de muchas habilidades para el mundo que viene, que es más digital, más sostenible energéticamente y con un cliente que está en el centro de toda la ecuación.

Concepto clave de la transformación.

— "La persistencia, hay que persistir en hacer lo que queremos hacer. Nada ocurre ni por casualidad ni de repente?.