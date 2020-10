Hallan a un flamenco decapitado en Mazarrón y a otro tiroteado en Cartagena

Un vecino de Mazarrón encontraba hoy en la zona de Bolnuevo a un flamenco decapitado e inmediatamente daba aviso al Ayuntamiento de la localidad. El hallazgo se produce apenas unos días después de que en Cartagena apareciese otro ejemplar, malherido, que finalmente no pudo sobreponerse a la gravedad de las lesiones y murió en el Centro de Recuperación del Valle.

En cuanto al primer animal, la persona que lo encontró explica a LA OPINIÓN que «hace unas semanas llegaron a laguna de la rambla tres flamencos comunes», así como que «parecía que habían escogido ese lugar como su nuevo hogar».

Días después «unos pescadores comentaron que habían varios jóvenes tirandoles piedras» y, cuando dejó de ver a los ejemplares, «he ido a ver si estaban por la parte del fondo de la laguna». «Cuando he ido paseando al perro, me he encontrado con el animal decapitado», rememoria el vecino, que inmediatamente contactó con la concejala de Bienestar Animal de Mazarrón.

La edil le comunicó por teléfono que que daría «aviso al Valle para hacerle una necropsia, para ver si ha sido un ataque humano o de un animal».

Desde el Consistorio confirmaron que se ha puesto en conocimiento del Seprona el asunto.

En cuanto al primer ejemplar hallado, desde la Asociación Geocat Cartagena explican que «sus heridas parecen de disparos y, si se confirma que es así, el Seprona investigará el suceso, ya que el flamenco es una especie protegida».

Cerca de medio centenar de especialistas trabajan en el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil en la Región, departamento que se encargará de dilucidar si tras ambos decesos hay un delito de maltrato animal.