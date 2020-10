La diputada María Marín pierde su revisión oncológica: "No soy el único caso"

La diputada de Podemos María Marín ha denunciado este 19 de octubre, Día Mundial del Cáncer de Mama, que desde el Servicio Murciano de Salud (SMS) le ha retrasado más de un mes y medio la revisión oncológica que le tocaba. Marín desvelaba a principios de año que había sido operada de un carcinoma lobulillar infiltrante, un cáncer de mama.



"El jueves pasado me llamaron de la consulta para decirme que no me acercara al hospital, que el oncólogo me llamaría a lo largo de la mañana". Sin embargo, nadie la llamó para reubicar su cita con el especialista.



Las casualidades han hecho que hoy #DiaMundialCancerMama tuviera revisión oncológica.

Menos casual es que la cita se retrase, o que no llamen, como es mi caso hoy.

El colapso que está provocando la gestión de @LopezMirasF pone en riesgo la salud de todos y todas. pic.twitter.com/MPwTp01H7G — María Marín (@MariaMarinMart) October 19, 2020

"Colapso de la Atención Primaria"

La dirigente morada ha querido hacer pública su denuncia porquey que "muchísima gente en esta Región estará pasando por lo mismo"., explica. Marín asegura que esta situación no es nueva y asegura que antes de la pandemia la situación de la Atención Primaria en la Región de Murcia era de "colapso".Desdecritican que los servicios públicos cada vez sean más precarios "de manera totalmente consciente por parte del Gobierno de López Miras" y