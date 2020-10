El blindaje del acuífero de Cartagena enfrenta a los agricultores con la CHS

La Junta de Gobierno de la Confederación Hidrográfica del Segura aprobó ayer en la Casa del Agua, en Santomera, la ampliación del perímetro de 4.218 hectáreas de terreno del campo de Cartagena en riesgo de no alcanzar el buen estado cuantitativo o químico, lo que supondrá un 8,2% más de la superficie inicialmente afectada. En el encuentro se ha aprobado la ratificación de los acuerdos adoptados en los puntos 3 y 4 del orden del día en la Junta de Gobierno celebrada el pasado 16 de julio. La modificación que sale adelante este viernes, recordó el presidente de la CHS, Mario Urrea, se hace a instancias del Instituto Geológico y Minero y en cumplimiento estricto de la legalidad, y advirtió a los periodistas antes de la reunión que solo se trata de una ampliación del perímetro de masa en riesgo que se aprobó el pasado 16 de julio en una reunión que reconoció que fue»controvertida» al no ejercer su voto la Comunidad.

Una medidas que implican limitaciones en el uso de nitratos en los campos agrícolas en torno al Mar Menor y un plan de monitoreo y control para constatar el cumplimiento de esta normativa. Acciones consideradas por el sector agrario del Campo de Cartagena como más restrictivas que la recién aprobada Ley de Recuperación y Protección del Mar Menor y que suponen un solapamiento de las medidas que aprobó la Asamblea regional en julio a través de la nueva normativa sobre la laguna salada.

El Gobierno regional ha vuelto a votar en contra tanto de la declaración del acuífero en riesgo de no alcanzar el buen estado químico o cuantitativo, la ampliación del perímetro y de las medidas cautelares por no haber cumplido la CHS los trámites necesarios.

Respecto a la ampliación, la Comunidad ha dado su voto en contra, «por tener dudas respecto a que una modificación del perímetro debe llevar informe del consejo del agua de la demarcación».

La Federación de Cooperativas Agrarias de Murcia (Fecoam) se ha opuesto a esta ampliación porque «supone castigar de forma tan dura a la agricultura con unas medidas que no se ajustan a la realidad y perjudican gravemente al sector».

Fecoam denuncia que «estas medidas no solo no van a ser eficaces para la protección ambiental del Mar Menor, sino que además la CHS no es la entidad a quien compete establecer este tipo de medidas, ya que existe una Ley del Mar Menor elaborada y debatida por el legislativo autonómico que es quien tiene la capacidad de hacerlo». Solicitan a la Confederación Hidrográfica del Segura que consensúe «medidas eficaces, que protejan el Mar Menor y que generen empleo y prosperidad en la zona mediante una agricultura sostenible que desde hace años ya viene practicándose en la mayoría de las explotaciones agrarias del Campo de Cartagena».

El responsable de COAG en la Región de Murcia, Francisco Gil, dijo que la Confederación Hidrográfica en lugar de negociar el futuro Plan de Cuenca y diseñar una política hidrológica consensuada, impone una línea de actuación sin capacidad de negociación.

«No entendemos que, conociendo el contenido de esta Ley del Mar Menor, publique sus normas sembrando la incertidumbre entre los agricultores, sin saber qué medidas son las que deben aplicar y qué administración deberá ponerlas en funcionamiento, dado que se puede dar el caso de que la Consejería de Agricultura obligue a cumplir una cosa y la contraria», añade.