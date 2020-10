Page avisa a Murcia: "Recurre porque el trasvase no da más de sí"

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha avanzado que su Consejo de Gobierno aprobará el próximo martes un nuevo recurso judicial contra el trasvase de agua desde la cabecera del Tajo hacia el Levante autorizado en el mes de marzo, al tiempo que ha avisado de que el río Tajo "no es ni el Ródano ni el Danubio" y "no da más de sí".



Durante el acto inaugural de un parque fotovoltaico en la localidad conquense de Belinchón, García-Page ha abundado en que ya se ha demostrado que el trasvase "no ha producido un modelo sostenible", y aunque se solidariza con el Levante, asegura no entender que este recurso siga funcionando.



Tras recordar que hay "recursos alternativos" como la desalación, ha reparado en que este modelo está sustentado "en una tubería a cielo abierto durante 300 kilómetros, perdiendo agua por evaporación, con riesgo de que alguien enrede con la calidad del agua y con un sólo conducto y muy precario".



En el último año, la cuenca del Tajo "ha tenido un 14% menos de aportaciones de agua" en lo que a su serie histórica se refiere. "No nos engañemos", ha afirmado.



??El Gobierno de #CastillaLaMancha recurrirá el próximo martes el trasvase del mes de marzo que aprobó el Ejecutivo central



??Así lo ha avanzado el presidente de #CLM @garciapage



?? https://t.co/mr5M6A8Mma pic.twitter.com/LfptxaM7Cd — Castilla-La Mancha (@gobjccm) October 16, 2020

En este punto, se ha referido a la decisión del Gobierno murciano de interponer recurso contencioso-administrativo contra la Orden del Ministerio para la Transición Ecológica del pasado 8 de septiembre, por la que se autoriza un trasvase desde los embalses de Entrepeñas-Buendía, a través del acueducto Tajo-Segura, de 0 hectómetros para el mes de septiembre de 2020."Ahora recurre también el Levante porque la Administración ya no puede dar más trasvases. Demuestra que", ha apuntado.