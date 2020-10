La Arrixaca implanta el primer ECMOlife de España a un paciente covid crítico

S. C. L.

Un sanitario de la Arrixaca muestra el equipo. S. C. L.

El Hospital Virgen de la Arrixaca de Murcia ha vuelto a superarse una vez más y se ha posicionado como un centro pionero a nivel nacional en el uso de los dispositivos ECMO (oxigenación por membrana extracorpórea) al implantar por primera vez en España un novedoso sistema ECMOlife con motor levitacional y un segundo motor back-up incorporado a un paciente covid crítico que se encontraba en la UCI del centro sanitario de El Palmar.

Este tipo de dispositivos son usados como última opción en pacientes que tienen insuficiencia respiratoria, o una neumonía por covid como es este caso, y que necesitan un apoyo externo para poder seguir respirando, ya que sus pulmones por sí solos no pueden hacerlo. Por ello, el ECMO funciona como un pulmón artificial que ayuda al paciente crítico cuando la oxigenoterapia de alto flujo, la ventilación no invasiva o los respiradores no son suficiente.

En este caso, el dispositivo extracorpóreo se encarga de extraer la sangre al paciente, la oxigena eliminando el CO2 y devolviéndola de nuevo al cuerpo.

En la Región de Murcia hay un sólo equipo ECMO que se encuentra en la Arrixaca, un equipo multidisciplinar formado por un intensivista, un perfusionista y un cirujano cardíaco, y que se desplaza si es necesario intervenir a otros centros del Servicio Murciano de Salud (SMS). No obstante, esta última intervención para implantar el primer ECMOlife a un paciente covid de unos 40 años se ha llevado a cabo en la UCI de la Arrixaca, hasta donde fue trasladado el enfermo desde el Hospital Reina Sofía.

El jefe del Servicio de Cirugía Cardíaca del Hospital Virgen de la Arrixaca, Sergio Cánovas, explica a LAOPINIÓN que la principal novedad de este ECMOlife respecto a otros que se vienen utilizando es que «cuenta con unas carácterísticas novedosas en un ECMO portátil como motor levitacional y un segundo motor de back up por si falla el motor principal, evitando accionar a mano el dispositivo».

Además, insiste en que el ECMO se usa como última opción en pacientes críticos cuando el respirador ya no funciona, un dispositivo que les ayuda durante varias semanas hasta que sus pulmones se recuperan.

El doctor Cánovas también apunta que esta máquina se puede usar tanto para aportar oxígeno al paciente con problemas respiratorios o como corazón artificial de corta duración cuando se produce un fallo cardíaco.