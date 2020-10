Mantienen la huelga de Latbus tras el fracaso de la mediación

Los trabajadores de Latbus mantienen la huelga indefinida convocada a partir de este jueves tras el fracaso de la mediación del Servicio de Arbitraje que ayer trató de evitar el paro. Los sindicatos reclaman el restablecimiento del cien por cien de los servicios que presta la empresa concesionaria del transporte público de las pedanías de Murcia y el rescate de los trabajadores que permanecen en el expediente de regulación temporal de empleo (ERTE).

La Comunidad Autónoma no ha fijado todavía los servicios mínimos que deberán seguir funcionando mientras dure el paro, según informó Francisco Tomás Frutos, representante de USO en el comité de empresa.

La plantilla de Latbus lleva meses de movilizaciones tratando de conseguir que la concesionaria recuperara la totalidad de los servicios que tenía en el municipio de Murcia antes de la pandemia, mientras que se siguen produciendo quejas de los viajeros que se quedan en tierra porque la limitación del aforo de los autobuses solo permite ocupar la mitad de plazas.

La Consejería de Fomento ha obligado a las concesionarias a reforzar los servicios en las horas punta para evitar que los usuarios no puedan subir a su autobús porque no hay plazas disponibles, pero el representante de USO asegura que el requerimiento no está sirviendo de nada, porque el número de expediciones que se mantienen resulta insuficiente.

Francisco Tomás Frutos aseguró que mientras no se recuperen los horarios y las frecuencias anteriores a la pandemia «seguirán quedándose viajeros en tierra, no solo en las horas punta. Es un paripé y un engaño»,afirmó.

Reprocha a la Consejería que esté permitiendo a la concesionaria ofrecer un servicio deficiente, con un número de expediciones muy inferior a las establecidas en el contrato, en lugar de exigirle que «ponga los medios necesarios».

Añadió que «la empresa no pone más servicios si la Comunidad no paga el déficit de explotación» que originan las medidas de seguridad establecidas por la Consejería de Salud para evitar el riego de contagio en el transporte.

La dirección de la empresa Latbus mantiene que no tiene vehículos suficientes para duplicar los servicios en las líneas que tienen que pasar de largo en las paradas porque no pueden recoger a más viajeros y asegura que ha reforzado aquellas en las que existe una mayor demanda.

La intervención del Servicio de Mediación de la Comunidad, que reunió este martes a ambas partes, no ha logrado evitar la convocatoria del paro, que arrancará mañana a partir de las 6.00 horas de la mañana, cuando empiezan a salir las primeras expediciones.

El representante del comité de empresa también reclama la intervención del Ayuntamiento de Murcia como responsable del servicio público de las pedanías del municipio, aunque la competencia sigue en manos de la Comunidad Autónoma en virtud de un acuerdo que aplazó el traspaso al Consistorio.

La plantilla de Latbus votó a finales de septiembre la convocatoria de huelga para reclamar el rescate de los trabajadores que siguen en el ERTE y el restablecimiento del cien por cien de los servicios en las pedanías de Murcia.