Protesta contra el Gobierno en un atípico 12 de octubre

El resto de partidos de la Región lanzaron distintos mensajes de celebración en redes, menos Podemos.

Las bocinas de los coches rompieron ayer el ambiente habitual de Gran Vía de Murcia. Convocados por Vox, centenares de vehículos llenaron las calles de la capital de banderas de España para «defender lo que nuestros abuelos nos han dejado», en palabras del presidente del partido en la Región, José Ángel Antelo. Este fue uno de los actos públicos celebrados ayer con motivo del Día de la Hispanidad, ya que el coronavirus solo permitió pequeños eventos a puerta cerrada y mensajes en las redes sociales para mostrar el apoyo a esta conmemoración.

Alrededor de un millar de coches, según datos de la Policía Nacional, respondieron a la llamada de la formación de Santiago Abascal. Una afluencia menor que la de la manifestación convocada en mayo con las mismas características.

Entre las causas puede estar la convocatoria simultánea de una marcha similar en Cartagena, a la que acudieron los diputados del Grupo Parlamentario de Vox en la Asamblea Regional expulsados del partido.

Los coches, adornados con multitud de banderas de España y haciendo sonar sus claxons, fueron escoltados por viandantes que les aplaudían a su paso y gritaban consignas descoordinadas como «Gobierno dimisión» o «Sánchez asesino».

A la altura de la plaza de Santa Isabel, un ciclista se bajó de la bicicleta que conducía para proclamar: «¡Arriba España, Sánchez a tomar por culo!». Entre los manifestantes, la expresión más repetida era la de «Gobierno socialcomunista» para referirse al Ejecutivo de coalición formado por PSOE y Podemos. Jacinto Ayuso, que guiaba a su nieto que iba a los mandos de un coche para niños con una bandera de España, explicó que se manifestaba por «el día de la Hispanidad y para protestar contra el Gobierno socialcomunista».

Emilio Castillo conducía un coche en el primer sector de la marcha. Explicaba que acudió o a la protesta porque «hay una falta de derechos como nunca gracias a un Gobierno socialcomunista. Y que lo sepa todo el mundo, no sólo España». Por su parte, Cristina Cuenca quiso dejar claro su desencanto con el partido al que solía apoyar: «Vox es la verdadera oposición. Yo antes votaba al Partido Popular, pero me ha decepcionado muchísimo».

Al final de la manifestación, que concluyó a las puertas de la Delegación del Gobierno, Antelo acusó al Gobierno central de ser «ilegítimo» y de haber «nacido del fraude»: «Dijo que no pactarían con separatistas, terroristas ni con iglesias y 48 horas después traicionó a todos y cada uno de los que estamos aquí, a todos los que amamos España», sentenció.

Así justificó Antelo la moción de censura presentada por Vox en el Congreso de los Diputados y apeló directamente a los de Pablo Casado: «Esperamos que el PP no se quede de perfil y la apoye».

La diputada nacional de Vox Lourdes Méndez fue más escueta en sus declaraciones: «Solo quiero decir, en el día de la Hispanidad, el día del Pilar, el día de la fiesta nacional, que viva España, viva el rey, viva el orden y la ley, y felicitar a la Guardia Civil».

Una marcha con los mismos objetivos, pero que recorrió las calles a pie en lugar de en coche, se celebró en Cartagena a la misma hora. Unas 200 personas, bandera de España en mano, se congregaron ante el Monumento a los Héroes de Santiago de Cuba y Cavite en el centro de la ciudad portuaria.

«Que viva España» de Manolo Escobar resonó por todo el puerto y la calle Mayor de Cartagena. El grupo parlamentario de Vox en la Asamblea explicó que puso todo tipo de canciones con «un enfoque tradicional español» como La Salve Marinera, paso dobles o el himno de España.

Si la manifestación en Murcia estaba liderada por la cúpula de Vox en la Región, al frente de la protesta en Cartagena se encontraban los diputados expulsados del partido, pero que aún representan al Grupo Parlamentario.

El portavoz del mismo, Juan José Liarte, afirmó que que no había ido a protestar sino que «hoy es solo una celebración. El Día de la Hispanidad, independientemente de la tendencia política a la que pertenezcas. De hecho hay gente de distintos partidos aquí. Solo un 10-15% son de Vox. He visto a mucha gente del PP. Si Podemos y PSOE hubieran querido celebrar este día, les hubiéramos dado la bienvenida. No buscamos la confrontación».



Celebración de los partidos

Aunque no realizaron marchas reivindicativas, los demás partidos políticos de la Región también celebraron el 12 de octubre en sus redes sociales. El PSOE agradeció en Twitter «a todas y todos los servidores públicos por vuestro compromiso en esta la pandemia» y aseguró que «la sociedad española ha demostrado su solidaridad y capacidad de superación».

El Partido Popular publicó un vídeo basado en el desfile militar y la bandera de España, con el mensaje «¡Viva España y viva el Rey!».

En la cuenta de Ciudadanos se pudo leer :«Hoy 12 de octubre celebramos el primer contacto entre europeos y americanos así como la integración de nuestra pluralidad cultural bajo los ideales de Libertad e Igualdad. Con la misma audacia y osadía hoy defendemos una España de libres e iguales».

Podemos destacó una encuesta impulsada por 16 medios que afirma que el «40,9% de los españoles apoyaría la república en un referéndum». «Por más que lo quieran tapar, el debate sobre la monarquía está encima de la mesa. No solo porque el horizonte republicano avanza entre la juventud, sino porque hay una mayoría que quiere referéndum para decidir la forma del Estado», sentenció su diputado nacional, Javier Sánchez Serna.