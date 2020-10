Villananitos, del duelo a la esperanza por el Mar Menor

"Parece mentira, este año ha salido una ley que da más protección a los vertidos que a la laguna", lamentan desde Greenpeace.

Un centenar de personas se reunieron ayer por el aniversario del episodio de mortandad masivo de especies ocurrido en el Mar Menor. Es el cuarto día consecutivo de protestas. Al igual que el domingo, la manifestación fue en la playa de Villananitos en San Pedro del Pinatar, donde el 12 de octubre del pasado año aparecieron más de tres toneladas de peces y crustáceos muertos o agonizantes por la falta de oxígeno.

Los participantes en el acto, en el que se ha firmado una alianza entre todas las asociaciones convocantes bajo el paraguas de la recién creada plataforma 'Banderas Negras-Mar Menor Vivo', lamentaron que no se ha avanzado en la delimitación de responsabilidades por la catástrofe medioambiental que sufre la laguna.

El objetivo de esta alianza es intentar sumar iniciativas que pongan freno a los problemas, «tan enquistados ya», que sufre este ecosistema y promover que el suceso se juzgue en los tribunales como un «ecocidio».

Bajo el lema '#MarMenorSinEcocidio', en este acto de 'unión' han participado unas 30 asociaciones muy diversas, pero todas ellas defensoras de la laguna salada, como Greenpeace, Caralluma de Caravaca de la Cruz, Murcia en Bici o Stop Ecocidio. También cuentan con el apoyo del cardenal Pedro Bellido y el Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel.

Los manifestantes llevaban pancartas con mensajes como «¿Qué es más importante: la lechuga o las personas?» y gritaban en el micrófono abierto: «¡Por un parque regional!».

«El domingo fue el día del duelo y el lunes 12 de octubre es el día de la esperanza», explicaba Maite Mompó de la plataforma Stop Ecocidio; «tienen que crear normativas en origen, todo lo demás son chapuzas».

«Greenpeace España ha emitido un comunicado oficial en el que expresa su apoyo a las plataformas que luchan por el Mar Menor», comentó Adela Carrasco, voluntaria en la ONG ambientalista. Asimismo, Adela colabora recogiendo firmas para la petición de que la laguna salada sea considerada como personalidad jurídica, pues cree que poco se está haciendo por recuperar este ecosistema único: «Parece mentira, este año ha salido una ley que da más protección a los vertidos que al Mar Menor».



Colaborar con la danza

Nati Vidal es bailarina acrobática y colabora desde febrero en los actos aportando lo que sabe: interpretar los sentimientos a través de la danza. «Empatizo mucho, por eso improviso según lo que me vaya pidiendo el entorno», explicaba la artista a pie de playa. Hasta improvisa el vestuario: «Voy a las protestas con una maleta enorme y dependiendo del ambiente escojo la cola de sirena, unas redes, etc. Todo va fluido». Sobre todo, dice, «no quiero ser el centro de atención. Hago esto porque hace un año, el día de la anoxia, no podía ver los peces muertos. No podía hacer nada, por eso me implico artísticamente en todo lo que puedo».



Estudios truncados por cloro

Ángela Pilar Alcalá, de la plataforma ciudadana Mar Menor Vivo, lleva un año realizado estudios sobre la calidad del agua de la laguna salada y de las aguas residuales que vierten en ella.

«Lo he pasado muy mal viendo los resultados. He encontrado niveles muy altos de fosfato y exceso de nitratos», explica Alcalá, que analiza las muestras con una lista de colores. Cuando el agua le sale de color rojo, esta tiene el nivel máximo de contaminación. Tras coger una muestra de agua de una tubería que desembocaba en la laguna «me salió de color rojo. Se me calló y rompí la probeta de la impresión», recuerda.El último episodio fue el sábado pasado, cuando fueron a analizar la tubería D7 del Mar Menor y no pudieron porque «habían hechado cloro porque sabían que íbamos a investigar», piensa.



El PP pide destinar parte del fondo Covid al vertido cero

El PP ha registrado una moción en la Asamblea Regional en la que pide al Gobierno central que destine una partida del Fondo de Recuperación Covid de la UE para la ejecución del Proyecto Vertido Cero al Mar Menor.

En un comunicado, el diputado del PP y defensor de la moción, Jesús Cano, ha detallado que el ejecutivo español debe incluir esta iniciativa dentro del plan de reformas e inversiones que está elaborando para que Bruselas autorice las ayudas.

Cano ha dicho que «ha pasado un año desde el triste episodio de anoxia y el Mar Menor sigue esperando las inversiones del Gobierno central», al que ha acusado de no haber avanzado en el proyecto de vertido cero desde que formuló la declaración ambiental en septiembre de 2019.