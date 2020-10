Las farmacias siguen teniendo problemas de suministro con 411 medicamentos

Las estrategias comerciales de los laboratorios vacían la despensa de las boticas.

Encontrar el fármaco que el médico ha prescrito en las boticas en ocasiones se convierte en una odisea. Una situación que en los últimos meses se repite más a menudo de lo que gustaría a los usuarios y a los propios farmacéuticos, quienes tienen que agudizar el ingenio para buscar genéricos que puedan sustituir a aquellos fármacos que se encuentran desabastecidos, llegando incluso a recurrir de nuevo a la formulación magistral.

Tras pasar la peor fase de la pandemia del coronavirus, las farmacias murcianas no consiguen llenar su despensa y son muchas las presentaciones que aún escasean en la trastienda.

Los últimos datos del Centro de Información de Medicamentos (CIMA) de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) señala que son 411 los fármacos que en la actualidad presentan problemas de suministro. Entre ellos se encuentran algunos tan conocidos como, por ejemplo, Amoxicilina, Urbason, Monurol, Dolostop, Paracetamol de 650 y Mucosan, entre otros. Algunos usuarios han llegado a alertar incluso de los problemas con Aremis, utilizado para tratar la depresión, y que se encuentra desabastecido desde el pasado mes de junio en sus dos presentaciones: 50 y 100 miligramos.

No obstante, el psiquiatra José Hernández, exjefe de Psiquiatría del Hospital Virgen de la Arrixaca de Murcia, apunta a que el desabastecimiento de Aremis no es demasiado preocupante, ya que cuenta con un sustituto, la Sertralina, «que se usa en las depresiones con déficit de serotonina».

El doctor Hernández explica que «hay problemas continuos de desabastecimientos porque los laboratorios juegan con la oferta y la demanda debido a sus propias estrategias comerciales». Además, este especialista dice que «hay ocasiones en las que si un medicamento funciona bien los profesionales lo recetamos con mucha asiduidad, lo que también hace que desaparezca rápidamente de las farmacias».

El Colegio de Farmacéuticos de la Región de Murcia confirma que en estos momentos tienen problemas de suministro con 411 presentaciones de fármacos, «aunque en lo que llevamos de año hemos tenido problemas de suministro con hasta 1.090», afirma Sandra Sierra, directora del Centro de Estudios del Medicamento y responsable de Calidad del Colegio de Farmacéuticos de Murcia.

Así, de los cerca de medio millar de fármacos desabastecidos en la actualidad, 151 han sido notificados a través de Cismed, la plataforma para avisos con la que cuentan las farmacias españolas.

Entre los fármacos que más faltas e incidencias acumulan por problemas de suministro a las boticas destacan casos como los diuréticos, entre los que estarían la Higrotona y el Sutril Neo; también laxantes como el Movicol; y el mencionado antidepresivo Arenis, entre otros muchos. Además, los que suelen estar prácticamente siempre en el primer puesto del ránking son los ansiolíticos, que son también de los más demandados.

No obstante, Sandra Sierra insiste en que todos estos fármacos sos sustituibles y los pacientes cuentan con otras opciones en el mercado, «por lo que no dejan una laguna». Aunque también hay casos como el antirreumático Condrosan, que es de los que más tiempo lleva desabastecido en las farmacias españolas y no cuenta con otro sustituto.