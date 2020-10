Amas de casa de ayer y de hoy

El pasado viernes 9 de octubre se celebró el Día Nacional de las Amas de Casa. Una jornada que acostumbraba a acoger en las calles de la Región congregaciones de mujeres que reivindican dignificar el trabajo en el hogar y que este año, teniendo en consideración las medidas impuestas por la pandemia del coronavirus, se ha conmemorado con la colocación de pancartas en algunos ayuntamientos como el de Lorca, vídeos institucionales elaborados por colectivos y mensajes en redes sociales.

En España hay cerca de cuatro millones de amas de casa y, según datos de la Federación Murciana de Asociaciones de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios, ThaderConsumo, un 75 por ciento son mujeres y cerca de un 25 por ciento hombres, un dato que para la asociación demuestra que «aún queda mucho trabajo por hacer al respecto». Y es que uno de los principales motivos que hacen que algunas mujeres deban ocuparse en exclusiva de sus hogares es que su pareja trabaja muchas horas fuera de casa, como es el caso de Antonia Sánchez, una vecina de Santomera de 61 años. Algo que por suerte está cambiando y así dan fe de ello Visi Gil, residente en Cieza con 43 años, y Johanna Gros, cartagenera de teinta años, quienes trabajan a jornada reducida y comparten las tareas domésticas con su marido. Las diferentes circunstancias de cada una hacen que vivan las labores domésticas de manera diferente, pero todas ellas coinciden en que el principal problema al que se enfrenta el sector no es que la sociedad dé por hecho que tienen que ser ellas las que tomen las riendas de sus viviendas, incluso en algunos casos son ellas mismas las que se ofrecen a ello; sino que el mayor escollo es que supone un trabajo de 24 horas durante 365 días que no les permite cotizar a la Seguridad Social y que no está reconocido, ni profesionalmente ni en ocasiones por la sociedad.

Por ello, charlan con LA OPINIÓN para exponer y ensalzar el trabajo en los hogares, así como reclamar, entre otras pretensiones, pensiones de jubilación y cobertura sanitaria.



Antonia Sánchez: "Somos trabajadoras no asalariadas que además no cotizan"

Foto: Eva Moya

A sus 61 años de edad, Antonia Sánchez, vecina de Santomera, ha intercalado a lo largo de su vida periodos en los que se ha dedicado en exclusiva al hogar con otros en los que ha tenido un empleo fuera de él como administrativa y se ha visto obligada a hacer malabares para compaginarlo con las tareas dométicas, ya que su marido pasa muchas horas fuera de casa por motivos laborales. Cuando nacieron las hijas de Antonia, decidió no trabajar y encargarse de ellas para, además de disfrutar en plenitud de su infancia, poder sacar adelante su casa . Cuando sus vástagas fueron mayores, «pude plantearme empezar a trabajar y aportar dinero a la economía doméstica», explica la mujer a LA OPINIÓN. Ahora que tiene dos nietas de 7 y 5 años de edad, vuelve a ser ama de casa a tiempo completo como ya lo fue hace años. «Cuando mi marido llegaba a casa procuraba que todo estuviera hecho, lo he llevado siempre todo al dedillo y no solo en cuestión de limpieza, también cuidando a mis hijas y controlando el gasto», cuenta. «Antes se daba por hecho que la mujer se quedaba en la casa, ahora ha cambiado el pensamiento y ambos trabajan, como les pasa a mis hijas», explica la sexuagenaria, quien no ha querido que ellas abandonaran sus empleos y por ello se ocupa varias veces a la semana de llevar y recoger a sus nietas del colegio y darles de comer. «Lo hacemos todo y no cobramos nada, somos trabajadoras no asalariadas», se queja. Antonia ejerce como presidenta de la Asociación de Amas de Casa, Consumnidores y Usuarios de Santomera y aclara que «tampoco exigimos cobrar un sueldo ahora, pero sí que se nos asegure una pensión digna en el futuro». Además, le hubiera gustado sentirse más valorada como ama de casa, porque para ella uno de los aspectos más negativos es que «algunos piensan que la mujer que no trabaja fuera de casa no hace nada. Me gustaría decirles que pasaran ellos una semana, un día, a cargo de todo lo que supone».



Visi Gil Buitrago: "La covid supone un esfuerzo extra, tenemos que desinfectar todo"

Foto: Eva Moya

Esta vecina de Cieza y su marido viven una situación por la que pasan muchos padres hoy en día. Uno de los dos, en este caso ella, no puede ser ama de casa por motivos económicos y se ve obligada a trabajar a media jornada para poder cuidar a sus hijos sin dejar de ingresar dinero en el hogar. Visi Gil trabaja como peluquera cuatro horas al día y el resto del tiempo lo dedica a sus hijos- una niña de 11 años y un niño de 7- y al hogar. «Durante el día voy como un robot, hago las cosas de manera mecánica desde que me levanto hasta que me acuesto», relata la mujer de 43 años. Hasta que los pequeños de la casa no se acuestan, ella no para, al igual que su pareja: «Nos ayudamos mutuamente, él hace lo mismo que yo. El primero que llegue a la casa se pone hacer cosas». Trabajando ambos, para lograr que los hijos estén atendidos fuera de las horas escolares, recurren a una figura que para Visi «ahora es fundamental» y «merece un monumento», la de los abuelos. Cuando su hijo tenía apenas tres meses la de Cieza tuvo que ponerse a trabajar y para que eso fuera posible el apoyo de sus padres fue clave. «Prácticamente todo el mundo tiene que recurrir a los abuelos, a la fuerza, si no a ver qué haces», expresa, y añade que en su caso «no puede meter a ningún cuidador en su hogar porque entonces lo que ingresamos se gasta en eso». La ciezana, que ve la labor diaria de su madre, ensalza la figura de las amas de casa, expecialmente de las que se dedican en exclusiva a ello, y lamenta que «estén poco reconocidas». «Mi madre lo ha sido toda su vida y ahora no cuenta con ninguna paga ni nada», apunta. Además, Visi señala un factor que este año ha agravado la odisea de las amas de casa: el coronavirus. Mantener la casa a salvo de la covid supone «un esfuerzo extra» porque «hay que desinfectar todo lo que entra en ella» y, en el caso de familias con hijos pequeños, «concienciarles de que deben ponerse mascarilla, guardar distancia de seguridad... más ahora que han empezado el colegio».



Johanna Gros: "Con cuatro hijos dedico 24 horas al trabajo en el hogar"

Foto: Iván Urquízar

Hace apenas 12 días, Johanna dio a luz a mellizos. Con 30 años, la cartagenera es madre joven de cuatro hijos: uno de 7 años, otro de 6 y los recién nacidos. «Con cuatro pequeños en casa, ahora mismo dedico 24 horas al trabajo en el hogar», cuenta a esta redacción, y se escuchan sollozos de fondo. Es a lo que se enfrenta ahora Johanna y su pareja: llantos, noches sin dormir, pañales que cambiar, atender a dos hijos en edad escolar y cumplir con las tareas domésticas. «Mi marido trabaja todo el día, por la noche es cuando nos ayudamos entre los dos», explica. Hasta ese momento, ella se encarga de todo ahora que está de baja por maternidad. Porque la joven cartagenera trabajaba en un salón de belleza a tiempo completo, algo que tendrá que cambiar cuando se le acabe el permiso maternal en febrero, momento en el que tendrá que cambiar a jornada parcial. «No puedo dejar de trabajar porque necesitamos dos ingresos», destaca, y señala que precisamente eso es lo que le hace sentirse «más realizada». «Antes las mujeres eran amas de casa al 100%, ahora también trabajan, y aunque acabas cansada te gratifica», afirma. «Con dos hijos era diferente, ahora con cuatro es otra cosa: quieres criar, quieres hacer la compra, mantener la casa y lo quieres todo y a veces sientes que no llegas», destaca Johanna. La cartagenera conoce lo que es tener un empleo fuera de la vivienda y también lo que supone solo dedicarte a ella y cree que la tarea del hogar «es más dura». «Trabajando fuera te distraes, en tu casa cuando no es una cosa es la otra y se hace más repetitivo», apunta. Por esta razón, apoya las reivindicaciones de las asociaciones de amas de casas: «En otros países se ha instaurado que cobren un pequeño sueldo o que coticen, no es algo imposible». Para ella es una labor que no se valora porque todo el mundo «da por hecho que las madres llevamos la casa para delante, se percibe como una cosa normal, y se olvida todo lo que hay detrás».