Salud recomienda que no se entre a los hospitales con mascarillas de tela

En Urgencias del Reina Sofía sí se exige el uso de las quirúrgicas y se facilitan a los pacientes que no las llevan.

En Urgencias del Reina Sofía sí se exige el uso de las quirúrgicas y se facilitan a los pacientes que no las llevan. ISRAEL SÁNCHEZ

Salud creará un grupo específico para seguir el cumplimiento de las cuarentenas.

Tras la prohibición en muchas comunidades autónomas de las mascarillas con válvula para acceder a los centros sanitarios, ahora se pone en duda la protección que ofrecen frente al coronavirus las de tela, ya que hay multitud de tipos y cada una de ellas está realizada con un tejido distinto, incluso las hay que llevan filtro y las que no.

La Región de Murcia aún no ha dado el paso de prohibir el uso de mascarillas de tela para acceder a los hospitales, pero desde los centros y desde la propia Consejería de Salud sí que se recomienda que no se usen en estos espacios y que se opte por las mascarillas quirúrgicas. El propio consejero de Salud, Manuel Villegas, aclaraba ayer tras la reunión semanal del Comité de Salud Covid que «no hemos prohibido el uso de las de tela en los hospitales, pero los pacientes y familiares deben llevar mascarillas quirúrgicas homologadas». «Eso es lo recomendable», puntualiza el responsable de Salud murciano.

Villegas indica que, de momento, es una recomendación porque «no podemos poner al personal a vigilar qué mascarillas lleva cada usuario» y si son las recomendadas o no.

No obstante, hay servicios concretos, como Urgencias del Reina Sofía que sí que exige mascarilla quirúrgica para entrar y la facilita en administración a los pacientes que no la llevan por el riesgo que conlleva la atención a pacientes respiratorios.

A nivel nacional ya hay centros y territorios que han vetado el uso de mascarillas de tela, como ha sucedido en los centros sanitarios de Guipúzcoa, en los centros de salud y hospitales de Canarias, cuyas gerencias han tomado esta decisión, e incluso en el Hospital General de Valencia.



Información a los usuarios

Sin embargo, en la Región de Murcia el personal únicamente se limita a informar a los usuarios de que cuando acudan intenten hacerlo con una quirúrgica. Así lo hacen, por ejemplo, en las Urgencias del Maternal del Hospital Virgen de la Arrixaca, donde enfermeras y auxiliares indican a las pacientes que intenten no acudir con las de tela.

Desde el Área II de Cartagena también explican a LA OPINIÓN que «seguimos las directrices de Salud en cuanto a las recomendaciones sobre el uso de estas mascarillas», al tiempo que indican que las que utilizan en sus hospitales como material propio son las quirúrgicas, tanto para el personal como para los pacientes ingresados que las requieren. Pero, «de momento es una recomendación», apuntan.

Lo mismo ocurre en el Hospital Reina Sofía de Murcia, donde «recomendamos a los usuarios que no usen las de tela, sobre todo si llevan costura en el centro, pero no les prohibimos la entrada», explican. Además, en las entradas al centro, donde se les toma la temperatura, hay cartelería que informa de que el uso de mascarilla es obligatorio (sin especificar el modelo) y sí que se prohíbe entrar con mascarillas con válvula de exhalación, conocidas como 'mascarillas egoístas', ya que protegen a quien las lleva pero no a los demás.

La Unión Murciana de Hospitales y Clínicas (UMHC) también informa a esta Redacción de que siguen los mismos criterios que los centros públicos y por ello recomiendan el uso de quirúrgicas.

Por otra parte, el consejero Villegas reconoció ayer al ser preguntado por el cumplimiento de las cuarentenas que «sigue habiendo incumplimientos», por lo que anunció la creación de un grupo específico en la Consejería para controlarlas y que «la gente las cumpla». «Nos cuesta que los ciudadanos entiendan que cumplir la cuarentena es proteger la salud del resto de la población», afirma.



Disponibles también en máquinas de vending

Algunas empresas de máquinas de vending han aprovechado para introducir mascarillas higiénicas entre los productos que ofrecen. Una de ellas las ha puesto a la venta en Urgencias del Hospital Reina Sofía sin la autorización del centro, por lo que la gerencia hablará con los responsables para que sean retiradas.