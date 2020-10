''He pagado 6.000 euros en un año y medio y no van a arreglar mi boca''

«Me he quedado pagando en un año y medio dos préstamos que suman unos 6.000 euros y no me van a arreglar la boca». Manuela López, de Abanilla, ha tropezado, sin ella quererlo, dos veces en la misma piedra ante las presuntas estafas de las clínicas dentales. Primero fue con iDental, y, por si fuera poco, también con Dentix.

La bomba ha estallado estos días con el anuncio de que Dentix, finalmente, ha solicitado un concurso de acreedores porque no puede hacer frente a la deuda económica que arrastra. Con ellos, son muchos los clientes murcianos que se prevé que denuncien porque su tratamiento está incompleto o no se ha efectuado de una forma adecuada.

La clínica de Dentix en la Gran Vía de Murcia echó el cierre hace unos meses. Israel Sánchez

López señala que tanto su marido como ella comenzaron en un primer momento sus respectivos tratamientos en iDental porque estaban «un poco mal económicamente». Hicieron la financiación de los dos tratamientos a nombre de él, pero una vez que fueron trasladados a la clínica de Dentix en la Gran Vía de Murcia, ésta no se hacía cargo de la financiación de ella al no aparecer su nombre. «No constaba que yo tenía financiado el tratamiento con iDental, pero sí tenía todo el historial clínico. Teníamos toda la boca empezada con iDental, tenía el presupuesto», señala la afectada.

En Dentix, asegura, le quitaron todos los brackets que tenía con el comienzo del tratamiento con iDental (cuyo presupuesto fue de 2.200 euros), le prometieron que le financiarían con un presupuesto muy bueno (3.800 euros) y su tratamiento de ortodoncia lo solucionaban ellos. «Me llegaron a quitar un diente que ahora otros dentistas dicen que no lo tendrían que haberlo extraído», lamenta.

«La financiera me dice que no me pueden devolver el préstamo porque tengo una cláusula en la que se dice que ellos han pagado íntegro el dinero a Dentix. Ahora nosotros tenemos que seguir pagando sin arreglarnos la boca». El pasado martes puso una reclamación en Consumo y piensa denunciar ante las autoridades competentes.

«No vuelvas hasta que no pagues»

Manuela López muestra el estado de su tratamiento de ortodoncia, ahora mismo paralizado. Pepe Valero

Carla Alarcón, otra de las afectadas, denuncia que a su hija, que debía pasar una revisión mensual del aparato de ortodoncia, no la habían atendido desde noviembre del año pasado hasta el pasado mes de julio, tras mucho insistir. «Durante todo este tiempo a mi hija le ha dolido la boca», resalta. «Tras la última revisión, me llegaron a decir que no volviese hasta que no pagase». Ahora ha encontrado un nuevo dentista, pero reclama que le devuelvan parte del tratamiento que ya ha pagado a Dentix.



Consumur convoca una asamblea virtual para informar a los afectados

La Asociación de Consumidores y Usuarios en Red de la Región (Consumur) espera que con el paso de estos días se produzcan numerosas denuncias por la quiebra de Dentix. Ha convocado una asamblea virtual para el próximo 19 de octubre a las 18.30 horas para informar a los afectados de las posibles vías de defensa. Se requiere inscripción previa a través del correo electrónico presidencia@consumur.org, o bien llamando al teléfono 968 22 30 82. Asimismo la organización recomienda a todos los pacientes que, en caso de no disponer de su historia clínica, soliciten de manera urgente una copia de la misma. Asimismo la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha lanzado una campaña para ayudar a los afectados de Dentix en su reclamación y ha exigido a las administraciones públicas la búsqueda de una solución rápida y una mejor regulación de la prestación de estos servicios.

Los clientes de iDental ya han comenzado a declarar ante el juez Los usuarios que forman parte de la Plataforma de afectados por el cierre de iDental de Murcia (PAIM) están comenzando a declarar ante el juzgado para tomarles declaración en calidad de perjudicados, según el abogado José Manuel Hernández Benavente, letrado ejerciente de dicha plataforma. Una vez que Dentix cierre definitivamente, según Hernández, «habrá que enviar comunicados a las financieras pidiendo la resolución de los contratos de financiación por ser préstamos vinculados al servicio odontológico» y pedir «la devolución de los importes entregados o de los que se hayan abonado por los trabajos no terminados o realizados de forma deficiente».