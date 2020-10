El macrojuicio contra 'El Karateca' tendrá que esperar

J. C. CAVAL

'El Karateca' volvió a evidenciar ayer su actitud desafiante. J. C. CAVAL

Un mes más. Es lo que va a tardar en arrancar el macrojuicio contra Pedro S. G., 'El Karateca', y una treintena de acusados más, por delitos de tráfico de drogas, depósito de armas y munición, defraudación del fluido eléctrico, robo y amenazas. La Fiscalía pide para él penas que suman casi 17 años de prisión y superan los 2,5 millones de euros.

La Sala, tras varios días con la duda de si suspender o no el comienzo de la vista oral, decidió finalmente ayer aplazas el comienzo con motivo de la ausencia de dos acusados que han dado positivo en covid-19 y que se considera que tenían un papel destacado en la supuesta organización ilegal. La Sala estimó, por tanto, que la ausencia en la sesión de estos dos acusados, que responden a las iniciales C. C. y F. J. P. y que podrían ser 'piezas clave', , podría dar lugar a «una restricción en cuanto a los derechos que deben tener en un juicio oral» debido a lo determinante que podrían ser sus declaraciones.

Así, decidió ayer, en la segunda sesión del juicio, comunicar la suspensión de algunas sesiones de la vista oral a la espera de que estas personas se recuperen y las aplazó al próximo 3 de noviembre y se espera que puedan terminar a partir de febrero del próximo año. El juez dejó claro de forma tajante que todos los citados debían acudir ese día de nuevo y comparecer ante la Justicia.

El magistrado sí que indicó que, ante la solicitud de la suspensión del juicio por riesgo de contagio entre los asistentes, no había motivos para dicha suspensión que se planteó días anteriores al haber un «riesgo moderado-bajo» de posible contagio en la sala, por lo que éste no fue un motivo evidente para aplazar las sesiones de la vista oral.

Tras esta decisión de la Sala, 'El Karateca' tomó la palabra para reclamar que se lleven a cabo las gestiones oportunas con el fin de no ser llevado de nuevo a la cárcel de Sevilla, donde permanecía ingresado antes de ser trasladado a la cárcel de Murcia para participar en el juicio.

El alcantarillero se escudó en este motivo para poder preparar la defensa con su abogado. La Sala respondió a 'El Karateka' que en el auto sería notificado a las partes y en las próximas horas se daría respuesta a su petición.