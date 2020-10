Los nuevos contagios siguen frenados con 289 en el último día

La Región registró el lunes el primer día sin fallecidos del último mes, aunque ayer se contabilizó una nueva muerte de un vecino de Molina de Segura

Las últimas cifras de coronavirus facilitadas por la Consejería de Salud dejan una buena noticia y parece que las cifras de nuevos contagios continúan con la tendencia descendente que se dejaba entrever desde la semana pasada. Por primera vez en casi un mes, no se ha registrado ningún fallecimiento por el virus en la Región, ya que el último día que se contabilizó sin fallecidos fue el pasado 8 de septiembre y no ha sido hasta este lunes cuando ha vuelto a suceder lo mismo. Sin embargo, este buen dato no es tendencia, ya que ayer se registró la muerte de un vecino de Molina de Segura, como anunció la alcaldesa Esther Clavero.

Así, la cifra de fallecidos se sitúa en 222 desde el inicio de la pandemia el pasado mes de marzo.

Además, en esta última jornada la Región ha contabilizado un total de 289 nuevos contagios por covid, lo que representa casi cien menos que la jornada anterior. Este lunes fueron 289 las personas que dieron positivo en covid-19, lo que confirmaría que la curva de casos empieza a aplanarse en la comunidad en esta segunda oleada.

El último informe del Servicio de Epidemiología de la Consejería de Salud muestra que los contagios en activo suben hasta los 8.451 y ya son 23.124 personas las que han pasado el virus desde el inicio de la pandemia en la Región.

Murcia, a la cabeza

En cuanto a la distribución de los nuevos casos confirmados de coronavirus en la Región por municipios, Murcia sigue estando a la cabeza del ranking, ya que de los 289 nuevos casos, 89 corresponden al municipio de Murcia, 50 a Lorca, 30 a Cartagena, 28 a Totana, 16 a San Javier, 10 a Alcantarilla, 10 a San Pedro del Pinatar, 7 a Los Alcázares, 7 a Alhama de Murcia, 7 a Torre Pacheco, y 5 a Águilas. El resto están repartidos entre diversas localidades de todo el territorio regional.

Como punto negativo, los ingresos hospitalarios sufren un repute con 44 nuevos hospitalizados en un día y 6 pacientes más en UCI. Cabe destacar que de los 44 ingresos del día de ayer, 40 corresponden a pacientes del Hospital Virgen del Alcázar de Lorca, pues el hospital los da como ingresos covid. Este brote en Lorca, según el presidente regional López Miras, estaría controlado, aunque desde Epidemiología esperan un aumento de casos en los próximos días en Lorca como consecuencia de los contactos que hayan podido tener las personas que han dado positivo hasta el momento en las pruebas.

En total, 376 personas permanecen en hospitales, de las cuales 78 en UCI. Por otra parte, 8.075 guardan aislamiento domiciliario.

Pico a mitad de septiembre

Desde Salud señalan que estos incrementos puntuales se corresponden con los cribados que están haciendo en determinadas poblaciones o empresas en las que saben que hay contagios, por lo que el número de positivos que sale es mayor.



Un nuevo contagio eleva a 64 el número de afectados por el brote del Virgen del Alcázar

El positivo de un paciente en la prueba PCR eleva a 64 el número de contagiados en el brote de coronavirus del hospital privado concertado Virgen del Alcázar de Lorca. Fuentes del centro han indicado que durante la pasada noche del lunes se recibió el resultado de la prueba para el paciente, que estaba aislado a la espera de la confirmación del resultado.

De esta manera, el número total de pacientes afectados asciende a 44, incluidos dos que fueron derivados a este centro con PCR positivo desde el hospital Rafael Méndez. Se mantiene estable el número de 15 trabajadores del hospital infectados y de cinco acompañantes de pacientes también afectados por coronavirus. Los esfuerzos se centraban este martes en el seguimiento de los pacientes afectados que «no están mostrando sintomatología covid relevante».

Durante la jornada se contactará con sus familias para transmitirles toda la información disponible sobre su situación clínica.