Llega a Murcia el primer seguro de coche con el que pagas sólo "por lo que conduces"

Hay muchos conductores que han reducido mucho sus traslados en coche porque o bien han adoptado en sus empresas por la modalidad de teletrabajo, y hacen menos desplazamientos que antes, o bien, han reducido sus salidas a media o larga distancia debido a la situación actual.



Además no hay que olvidar, la concienciación sobre el medioambiente, dónde se combina el uso del coche con medios alternativos más eco como el patinete, bicicletas eléctricas o bicicletas convencionales, al contaminar menos. Ahora nos surgen dudas sobre los seguros de coche al usarlo menos, y los costes anuales. ¿Qué alternativas tenemos en la situación actual?



Si el coche está parado, ¿es obligatorio tener contratado un seguro de coche?

Me gustaría ahorrar si no conduzco. ¿Qué opciones tengo? ¿Por qué pagar tanto por el seguro?

La aseguradora tecnológica cuenta también con una modalidad de seguro que premia a los buenos conductores.

El seguro de coche en Murcia que premia a los buenos conductores









Calcula el precio de tu seguro



Te llevará 2 minutos











Quiero calcular mi ahorro









Un copiloto del futuro pero en el presente: Tecnología en el asistente de conducción más avanzado del mercado.

Descubre todas las funcionalidades de Hello Auto

Hello Auto, la innovación en el sector de los seguros de coche llega a Murcia









Calcula el precio de tu seguro



Te llevará 2 minutos











Quiero calcular mi ahorro









Son muchoslos que se preguntan si al llevar varios meses sin coger el coche, podrían dar de baja el seguro, para ahorrarse ese coste, pero lo cierto es que un coche está obligado a tenerde forma ininterrumpida desde que se da de alta en la Dirección General de Tráfico, tal y como se indica en el Real Decreto 8/2004 sobre la responsabilidad civil y el seguro en la circulación de vehículos a motor.De hecho, al dar de baja un seguro de forma temporal se incurre en un delito que podría sancionarse con multas de entre 600 y 3.000 euros, a no ser que else dé también de baja.Para aquellos conductores de Murcia que hayan reducido el uso de su vehículo, Hello Auto precisamente pone a su disposición elen el que los asegurados pagarán sólo una mínima cuota mensual más una pequeña suma adicional por cada día que utilicen su coche.El CEO de la aseguradora, Manuel Santiago, explica que "sabemos que discriminar por ciudades es algo que va en contra de la verdadera conducción de los. No es justo que te den un precio u otro según la ciudad en la que vives. Sin embargo, sí sabemos que los conductores de ciudades comocuentan con un estilo de conducción que conecta a la perfección con Hello Auto y, en este caso, con nuestro producto Hello Auto Flex, por tratarse de una ciudad en la que ha aumentado el teletrabajo, el uso dee, incluso, la conciencia social ante el cuidado del medio ambiente. Estamos deseando tener muchísimos conductores de Murcia para que, por fin, puedan tener un precio justo con el que puedande coche".La póliza Hello Auto Flex proporciona una gran cobertura al vehículo desdeque se utilice el coche, convirtiéndose así en la tarifa ideal para favorecer el uso racional del coche privado, contribuyendo a la sostenibilidad medioambiental en las ciudades, y adaptándose del mismo modo al aumento del teletrabajo por la pandemia de coronavirus. Así como, a la decisión de los conductores de reducir sus desplazamientos paraEste producto "va dirigido a conductores que no usan el coche todos los días. Elpermite un gran ahorro si eres un conductor habitual. Este tipo de seguro es una novedad mundial y creemos que va a ser un gran éxito".Lospresentan una tendencia a incrementar el precio de la póliza con el paso de los años. De forma que los buenos conductores acaban también padeciendo estos incrementos debido a la mutualización del riesgo.Laademás cuenta también en cartera con una modalidad de seguro que, permitiéndoles ahorrarse hasta el 50% en la renovación de su póliza.premia a los buenos conductores y ofrece una, de forma que, a partir del segundo año, diseña una póliza «a medida» del cliente, que se calcula en función de la forma de conducir del usuario, el entorno en el conduce y cuánto conduce. Además, permite la posibilidad de hacer elSantiago afirma que se trata de "un seguro anual que permite reconocer la buena conducción y ajusta el precio en la renovación de la póliza".En ambas modalidad, Flex y Smart, la neoaseguradora ofrece tres productos: un, que cubre al asegurado en caso de accidente contra otro vehículo y sus pasajeros; un seguro a terceros al que se le suma una, incendios o fractura de la luna; y un seguro a todo riesgo, con todos los servicios anteriores y con, tanto si el asegurado ha sido el causante del accidente como si no.A la pregunta de ¿cómo sabe Hello Auto cuánto y cómo se conduce? La respuesta es clara a través de un dispositivo, que cuenta con los últimos avances tecnológicos del mercado, valorado en 149 euros y que la compañía ofrece de manera gratuita a sus asegurados. Hello Auto Connect , que es como se llama el dispositivo, registra todos los datos sobre laofreciendo un valor añadido al seguro contratado, porque se trata del asistente de conducción más avanzado del mercado. "Es el copiloto electrónico o asistente de conducción más avanzado del mercado y además de recoger datos sobre la conducción del vehículo, ofrece muchos servicios que ayudan al conductor y mejoran su".Incluyecomo cámara, geolocalización, notificaciones del estado del vehículo, asistente de velocidad, avisador de radares, sistema e-call (avisa directamente al centro de emergencias de la aseguradora en caso de accidente) y modo parking (notifica al usuario cuando su vehículo, tras haberlo aparcado, es golpeado o se mueve, aumentando la seguridad ante los robos).Santiago indica que las funcionalidades más destacables son "la, el, la, el, que avisa si algo golpea el coche cuando está aparcado o el aviso si el coche es remolcado o intenta ser robado". Además, añade que "en breve vamos a ofrecer muchas más funciones y vamos a convertir Hello Auto Connect en la plataforma de coche conectado más avanzada del mercado".Y es que próximamente al dispositivo se le podrán añadir nuevos complementos comocon conexión 4G, sistema antirrobo e incluso la posibilidad de programarlo para convertirlo en el mando del garaje.Hello Auto es una aseguradora digital, afincada en Sevilla, que surge como respuesta al inmovilismo de las compañías tradicionales de seguros, en un mundo sometido a constantes cambios. "Los seguros actuales no son capaces de diferenciar a los buenos y a los malos conductores y los buenos pagan de más. Además si convertimos los vehículos de nuestros clientes en coches conectados podemos mejorar lay ofrecer múltiples servicios a nuestros clientes", concluye Santiago.Se trata de una aseguradora con el capital 100% español, que cuenta con el apoyo de las principales compañías reaseguradoras a nivel mundial, como Munich Re, Mapfre Re, Swiss Re y Scor.