El "desastre" en la prevención de inundaciones centra las críticas al Gobierno regional

El panel de expertos que elaboró un informe sobre las medidas que se deben tomar para la prevención de inundaciones de la Región de Murcia dejó claro un aspecto cuando este documento fue hecho público en el mes de septiembre. Muchas de las actuaciones que las formaciones políticas han reclamado como consecuencia de los recientes episodios de DANA "han sido ya contempladas hace años", por lo que el problema no reside en la falta de identificación y conocimiento de los problemas, sino en la "falta de decisión política, expresada como ausencia de la necesaria coordinación entre Administraciones y consignación presupuestaria para abordar las medidas".

El pleno de la Asamblea regional de este miércoles ha retomado el debate monográfico comenzado ayer para hablar sobre medidas que reduzcan el riesgo de inundación en la Región. Si el martes era el consejero de Fomento e Infraestructuras, José Ramón Díez de Revenga, quien exponía las soluciones que plantea el plan de ordenación territorial para la prevención de inundaciones que tiene intención de sacar a licitación este miércoles, hoy era el turno de réplica de la oposición, que ha señalado que las conclusiones del panel de expertos son "obviedades" de sobra conocidas pero que desde hace años no se han puesto estas soluciones encima de la mesa.

"El informe de los expertos no dice nada que no supiéramos ya", señalaba el diputado regional del grupo parlamentario socialista, Alfonso Martínez Baños, que señala que en ese documento se han olvidado de la problemática hidráulica en casos como la rambla de los Aznares, cuyo "encauzamiento ilegal provocó inundaciones de la urbanización de Camposol en Mazarrón en 2014". En la presentación de estas conclusiones por parte de Fomento a los alcaldes de localidades afectadas por las inundaciones de la DANA de 2019, Martínez Baños refleja la opinión de los regidores municipales socialistas presentes: "No les explicaron cuáles son las actuaciones contra las inundaciones, solo les presentaron un 'powerpoint'".

El tono de réplica de la oposición cogió el camino de señalar el "desastre" en la gestión de la ordenación del territorio en la Región de Murcia y de la construcción de viviendas en zonas inundables. Una crítica al Gobierno regional que asumió también el portavoz del grupo parlamentario de Vox, Juan José Liarte. "Si las cosas se hubieran hecho mejor hoy estaríamos hablando de otra cosa".

La diputada de Podemos, María Marín, añadió otra cuestión que refleja los años que, en su opinión, el Gobierno regional del Partido Popular ha abandonado cualquier intención de intervenir en la prevención de inundaciones: Las roturaciones en las fincas agrícolas que han originado un mayor peligro por escorrentías en los episodios de fuertes lluvias.

Marín remarcaba una conclusión importante del panel de expertos: "La tendencia en la gestión del riesgo de inundación la defensa contra inundaciones es a desarrollar preferiblemente actuaciones no estructurales, sobre todo relativas a ordenación del territorio y sistemas de alerta temprana". Ante ello, defendió que no todo se arregla "con palas y cementos" y que se debe enfocar cualquier medida para mejorar el dominio hidráulico en las soluciones basadas en la naturaleza frente a "las grandes obras faraónicas".

El apoyo al Gobierno regional llegó de la mano de Francisco Álvarez, del grupo parlamentario de Ciudadanos, que mostró su apoyo a las medidas planteadas por los expertos como establecer cauces bien definidos, implantar cubiertas vegetadas para evitar inundaciones o realizar correcciones hidrológicas con las construcción de pequeños diques, obras de contención y retención en las ramblas. El punto crítico lo tuvo con el Gobierno central, a quien acusó de desatender económicamente a la Región con ayudas mínimas por los efectos de la DANA: "Nos dieron 14 millones cuando aprobaron el decreto de ayudas económicas cuando teníamos daños por valor de 500 millones de euros".