La Comunidad propone usar cubiertas vegetadas para evitar inundaciones

El consejero de Fomento e Infraestructuras, José Ramón Díez de Revenga, avanzó ayer durante su comparecencia en la Asamblea Regional para hablar sobre medidas que reduzcan el riesgo de inundación en la Región que han preparado un plan de cubiertas vegetadas cuyo objetivo es que las cubiertas puedan retener parte del agua de lluvia y se eviten así las escorrentías e inundaciones.

Díez de Revenga ha asegurado que «retener durante un tiempo ese agua hace que no se concentre el caudal y si eso se consigue extender en un área grande del territorio, la no concentración de esos caudales hace reducir las inundaciones». No obstante, indicó que los detalles del plan se darán a conocer más adelante.

Dicha medida se integra dentro de la Estrategia de Arquitectura Sostenible, que plantea un nuevo modo de construir en la Región de Murcia. Entre las medidas planteadas para evitar las inundaciones en la Región también se encuentra un Plan en las Carreteras Regionales para evitar acúmulos de agua. «Solucionará de esta manera los reiterados cortes que hay cuando se producen episodios de lluvias, como en la zona del Campo de Cartagena y del Mar Menor», dijo.

El consejero avanzó que hoy se publicará, asimismo, la licitación del plan para prevención de inundaciones en la Región de Murcia, a través del cual se pretende reducir el riesgo de inundación. Se trata, recalcó, de un documento «integrador en el que se recogen todas medidas de lucha contra inundación para coordinarlas y garantizar que se aplican». En ese sentido, reiteró la importancia de que exista coordinación entre las distintas administraciones.

Dicho documento regula también los usos del suelo y ayudará a mitigar los efectos del cambio climático. Durante su intervención, el consejero recordó que tras los episodios de las últimas inundaciones en la Región se ha hecho un trabajo «intenso» en el que han participado técnicos, científicos y asociaciones vecinales, entre otras, de cara a configurar medidas para hacer frente a las inundaciones en la Región.

El panel de expertos determinó la «urgente necesidad» de rebajar el acuífero del Mar Menor, que es el responsable de provocar inundaciones con lluvias más o menos ordinarias. En este sentido, el titular del departamento de Fomento advirtió que «de nada sirve adoptar medidas que favorezcan la infiltración si no hay espacio disponible en el subsuelo para esas aguas».

El consejero indicó que «los expertos plantean que los episodios de inundación deben enfocarse en el problema en su conjunto, abordándolo en su globalidad, de arriba hacia abajo de la cuenca» porque la cuenca que vierte al Mar Menor tiene una superficie de 1.235 kilómetros cuadrados y una distancia de más de 60 kilómetros.