Primer día sin fallecidos por covid en casi un mes

Las últimas cifras de coronavirus facilitadas por la Consejería de Salud dejan una buena noticia. Por primera vez en casi un mes, no se ha registrado ningún fallecimiento por el virus en la Región. El pasado 8 de septiembre no se notificó ninguna muerte por covid y no ha sido hasta este martes cuando ha vuelto a suceder lo mismo y, por tanto, la cifra de fallecidos no crece y se mantiene en 222.

Además, la Región suma casi cien nuevos contagios menos en un día respecto a la jornada anterior. 289 personas ha dado positivo en covid-19 en las últimas 24 horas, lo que confirmaría que la curva de casos empieza a aplanarse en la comunidad en esta segunda oleada.

Así, los contagios en activo suben a 8.451 y ya son 23.124 los que han pasado el virus desde el inicio de la pandemia.

De los 289 nuevos casos, 89 corresponden al municipio de Murcia, 50 a Lorca, 30 a Cartagena, 28 a Totana, 16 a San Javier, 10 a Alcantarilla, 10 a San Pedro del Pinatar, 7 a Los Alcázares, 7 a Alhama de Murcia, 7 a Torre Pacheco, y 5 a Águilas. El resto están repartidos entre diversas localidades.

Como punto negativo, los ingresos sufren un reputen con 44 nuevos hospitalizados en un día y 6 pacientes más en UCI. Cabe destacar que de los 44 ingresos del día de hoy, 40 son del Virgen del Alcázar, brote que, según el presidente regional López Miras, está controlado.

En total, 376 personas permanecen en hospitales, de las cuales 78 en UCI. Por otra parte, 8.075 guardan aislamiento domiciliario.

12.745 afectados ya han superado el virus en la Región y se han realizado 264.154 PCR y 69.710 Anticuerpos desde el inicio de la pandemia.