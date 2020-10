La incidencia de contagios de covid cae un 20% en la última semana

La situación sigue mejorando en la Región de Murcia y aunque aún no se puede confirmar que sea una tendencia y que la curva esté descendiendo, el Servicio de Epidemiología de la Consejería de Salud confirma que la tasa acumulada de contagios por cada 100.000 habitantes en la comunidad ha descendido cerca de un 20 por ciento (18,9) en los últimos siete días. Un dato, sin duda, para la esperanza.

Así, una vez evaluada la situación epidemiológica regional de la última semana, se ha confirmado que la incidencia media ha pasado de 216,3 a 176,7 casos por cada 100.000 habitantes, tal y como informaba este lunes el epidemiólogo y portavoz Covid, Jaime Pérez.

En el caso de que se tome como referencia la tendencia en los últimos 14 días, la Región de Murcia ha pasado de tener 451 casos por cada 100.000 habitantes a contabilizar 393, «lo que nos aproxima a la media nacional, cuando la semana pasada la duplicábamos».

Aún así, la situación más delicada la sigue teniendo Totana con 818 casos por cada 100.000 en los últimos siete días, aunque también es cierto que se ha percibido un leve descenso desde que se pasó a la fase 1 flexibilizada. Por lo que Pérez considera que «hay que ser prudentes, ya que las mismas condiciones se dieron en julio y se pudo controlar la situación».

Ante esta realidad el Comité de Seguimiento Covid decidió en su reunión de ayer que el municipio de Totana y el casco urbano de Lorca permanecerán una semana más en la fase 1 flexibilizada, mientras que la salida de Jumilla de esta situación se decidirá en la reunión del próximo jueves, ya que ha experimentado una importante mejoría.

En Jumilla se ha pasado de una tasa de incidencia de 589 a una de 355 casos por cada 100.000 habitantes y, por ello, se ha propuesto el comienzo de la actividad en los centros educativos en la localidad.

Jaime Pérez también informa de que se prorrogan una semana más las medidas y recomendaciones específicas de carácter temporal para la contención de la covid en diversos municipios de la Región y cuya vigencia expira hoy martes. En concreto, estas medidas afectan a Alhama de Murcia, Ceutí, Jumilla, Lorca, Totana y Fortuna, como nueva inclusión, y los barrios de Murcia del Carmen, Barriomar-La Purísima y Buenos Aires.

Dada su evolución, estas medidas más restrictivas ya no serán de aplicación en los municipios de Lorquí, Mula y Yecla.

Entre estas restricciones destacan las referentes a una ocupación máxima del 40 por ciento en interiores de hostelería y restauración y la limitación del horario de cierre de los establecimientos de alimentación y bebidas de 22.00 a 6.00 horas.

El portavoz Covid también ha aclarado que las limitaciones de reunión a grupos de no más de seis personas se refiere a personas que no son convivientes y en actos no organizados. «La actividad deportiva, como la escolar y el trabajo están muy reglados y cuentan con protocolos y medidas de seguridad para evitar que se produzca el contagio. Aunque esto no quiere decir que no pueda haber brotes en el deporte». Concretamente, en los meses de julio, agosto y septiembre sólo se contabilizaron 111 casos positivos en toda España en actividades deportivas.



Balance

En la última jornada el Servicio de Epidemiología ha registrado 387 nuevos casos en la Región, de los que 113 corresponden al municipio de Murcia, 76 a Lorca, 42 a Totana, 30 a Cartagena, 15 a Fuente Álamo, 13 a Jumilla, 12 a Fortuna y 10 a Molina de Segura y a Santomera. El resto están repartidos entre diversas localidades.

El número de casos activos es de 8.430 y de ellos 332 personas se encuentran ingresadas en centros hospitalarios, 72 de ellas en cuidados intensivos, mientras que el resto guardan aislamiento domiciliario.

Además, en el día de ayer hubo que lamentar un nuevo fallecimiento como consecuencia del coronavirus, en este caso el de una mujer de 91 años de Totana, lo que eleva la cifra total de víctimas mortales desde el inicio de la pandemia a 222.