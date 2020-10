Las universidades públicas de la Región piden aumentar el gasto en investigación

Las universidades públicas de la Región de Murcia inauguran el nuevo curso académico en un solemne y atípico acto sin público en el que la Politécnica ha sido anfitriona.



"El curso 20-21 es un curso atípico y el propio acto también lo es", señalaba el rector de la Universidad de Murcia (UMU), José Luján, minutos antes de que diera comienzo la ceremonia inaugural. "Me gustaría que de la pandemia quedara la idea del valor que tiene la Universidad como principal instrumento de investigación", explicaba Luján, añadiendo que "en torno al 70 % de la investigación que se hace en España lo hacen las Universidades". Asimismo, el rector de la UMU hacía especial hincapié en la "importancia" de que a lo largo del presente curso académico las Universidades y la CARM "sentemos las bases" del nuevo Plan Plurianual de las Universidades Públicas de la Región de Murcia.



Por su parte, Beatriz de Miguel, rectora de la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT), aseguraba minutos antes de su primer acto de apertura al frente de la Politécnica, que "hemos demostrado la fortaleza del sistema de universidades público superando la situación que ha traído la covid" y puntualizando que precisamente por las difíciles circunstancias, "necesitamos el apoyo económico y social de esta Región". Igualmente, Miguel pedía aunar fuerzas entre instituciones y "pensar como colectivo en un nosotros", ya que "la única forma que tendremos de salir de esta pandemia es si entre todos colaboramos" .



Durante el acto, presidido por el jefe del Ejecutivo regional, Fernando López Miras, los rectores volvieron a reclamar a las administraciones un aumento de la inversión en la enseñanza superior que permitiera a las Universidades públicas de la Región aliviar su situación financiera tras el "gran esfuerzo económico" realizado para poner a punto las instituciones tras la covid-19, que según explicó José Luján durante su intervención, en la UMU "se estima de 17'5 millones de euros hasta el 31 de diciembre de 2021", aunque el importe que el Ministerio de Hacienda ha concedido a la CARM, es de 14 millones. "Las universidades necesitamos disponer ya de esos fondos", insistió Luján. "La urgencia que expongo es tanto mayor en la medida en que, por su propia naturaleza como fondo anticipativo, no condicionado y sujeto a término de ejecución, las decisiones sobre gasto e inversión no pueden retrasarse ni un minuto más", puntualizó el rector.



Luján aprovechó el acto para criticar la decisión del Servicio Murciano de Salud (SMS) de suprimir las prácticas de los estudiantes de Ciencias de la Salud en los hospitales de la Región. "Es verdad, que ahora mismo los estudiantes de sexto de medicina y de cuarto de enfermería están desarrollando ya sus prácticas. Y también lo es que las conversaciones entre la Universidad de Murcia y SMS caminan a buen ritmo para conseguir la más pronta incorporación de todos los estudiantes a sus prácticas. Pero igualmente lo es que, en este mismo momento, hay estudiantes manifestándose en las puertas de los hospitales demandando unas prácticas que son esenciales para su adecuada formación", reclamó.





Durante su primer discurso de apertura de curso como rectora de la Universidad Politécnica de Cartagena, Beatriz Miguel reconocía la dificultad de "enfrentarse a una crisis de consecuencias aún difíciles de prever". Aún así, Miguel afrontaba las dificultades que la covid-19 están suponiendo para la Politécnica como una "oportunidad" para fomentar alianzas. "El coronavirus ha puesto de manifiesto nuestra fragilidad como seres humanos y como sociedad, pero también lo que somos capaces de hacer cuando nos sentimos parte de un equipo y está resultando ser un detonante de cambios necesarios para dar forma al mejor de los futuros. Juntos sumamos", insistió la rectora.



"Con cautela, respeto, responsabilidad, ilusión y esperanza", Miguel afronta su primer curso académico al frente de la Politécnica y aprovecha para poner en valor la investigación científica universitaria: "la Universidad Politécnica de la Región de Murcia es una potente luz de conocimiento e investigación; una institución pública comprometida y solidaria que potencia el desarrollo y la innovación".



Por su parte, el presidente de la Comunidad Autónoma recogió las peticiones de los máximos representantes de las universidades públicas de la Región y aprovechó para pedir al Gobierno central "más implicación" y un aumento en la financiación para las universidades de la Región de Murcia. Además, López Miras recordó durante el acto el compromiso del Ejecutivo regional de "impulsar el Pacto Regional por la Ciencia", con el que el Gobierno de la Región de Murcia pretende "hacer que la ciencia sea una prioridad social en la Región de Murcia, facilitar herramientas de financiación y propiciar la recuperación del talento científico que se ha ido de la Región".