José Ángel Antelo: "El objetivo es que el próximo Gobierno regional sea de Vox con el apoyo del PP, no al revés"

El también concejal en el Ayuntamiento de Murcia coge oficialmente las riendas del partido con el objetivo de convertir a la Región en la primera comunidad 'verde' en las próximas elecciones autonómicas. Tiene razones para pensar que el 'sorpasso' es posible.

Coser y cantar. No hizo falta ni primarias de Vox en la Región de Murcia, ya que José Ángel Antelo (Santiago de Compostela, 1987) fue el único candidato que reunió los avales de los afiliados necesarios para presentarse. Con sus 650 apoyos (de los 173 que debía reunir como mínimo), se convertía así en el aspirante con más apoyos de todas las comunidades. Acaba de recibir el visto bueno desde la Ejecutiva en Madrid para ejercer su cargo con pleno derecho. Y le temen más en la derecha que en la izquierda.

¿Cree que las voces críticas desde el propio partido se van a oír menos ahora?

Muchas veces he visto desde la prensa que se ha hablado de sectores críticos cuando, en realidad, prácticamente no existen. Hemos sido la candidatura que más avales ha sacado de toda España. Eso es un mensaje claro del proyecto de unidad que hay en la Región.

Pero ha habido desde hace mucho tiempo, especialmente en Cartagena, personas que han denunciado «falta de transparencia» y «autoritarismo».

En Cartagena tenemos ahora a nuestra concejal, Pilar García, como punta de lanza. Es una mujer con un empatía espectacular hacia los ciudadanos de allí y con unas cualidades importantes para conseguir que Cartagena sea lo que es, la segunda ciudad de la Region de Murcia.

Alfonso Galdón, que también aspiró a presidir el partido pero no consiguió reunir los avales necesarios, ha impugnado las primarias.

Somos un partido muy garantista con todos los afiliados y el Comité Electoral toma las decisiones basándose en los estatutos. Nuestras primarias están auditadas ante notario, es un proceso totalmente transparente. Sinceramente, hemos sacado muchos más votos que el segundo. Ahora toca remar en la misma dirección.

Siguen teniendo en Vox un problema con el Grupo Parlamentario de la Asamblea. ¿Atisban una solución?

Nada dura eternamente. Ya lo dijo Javier Ortega Smith, el partido creció mucho en muy poco tiempo y se metieron personas que no eran del perfil adecuado. El partido tiene una línea muy clara y ya están fuera.

Antelo:

Pero estos parlamentarios expulsados tienen el control de las cuentas.

Ahora mismo estamos funcionando con dinero de los afiliados, que hacen un esfuerzo extra en esta situación para financiarnos. En noviembre vamos a sacar la revista bimensual 'La Reconquista', con artículos de nuestros dirigentes nacionales. Esta nueva sede ha sido pagada con cero euros de subvención pública, que es como tendrían que funcionar todos los partidos. Esta es la demostración de que se puede.

Bueno, pero el dinero que recibe el Grupo Parlamentario Vox está ahí, ¿no considera que les están robando?

No, considero que el reglamento que rige la Asamblea no predijo esta situación y no está bien hecho. Estos diputados no pertenecen a Vox, están expulsados y fueron elegidos por estar bajo las siglas de nuestro partido, ya que a ellos no los conoce nadie. Si tuvieran un mínimo de dignidad y de principios hubieran entregado el acta y se hubieran ido. Hay una sentencia del Tribunal Supremo que dice que el acta pertenece a la persona y no al partido. Yo discrepo, pero las leyes son así y en Vox las acatamos.

Fueron el partido más votado en las generales en la Región. ¿Cómo va a trasladar el tirón de Abascal a unas autonómicas?

No puedo adelantar que llegado el momento vaya a ser el candidato, pero sí que es verdad que Vox en la Región tiene un gran tirón y los ciudadanos cada vez comulgan más con nuestras ideas. Somos el único partido que defiende el agua tanto en Murcia como en Zaragoza o Castilla-La Mancha, somos los únicos que abogamos por acabar con el impuesto de sucesiones en la primera, segunda y tercera generación, y somos los únicos que queremos acabar con el Estado de las Autonomías, que nos está perjudicando especialmente a nosotros por la infrafinanciación. De esto último, hay que subrayar que son tan culpables el PP como el PSOE, ya que cuando han gobernado no han cambiado nada.

¿Ya no se ven permitiendo la investidura de un presidente del PP, como la última vez?

Lo que hubo fue un acuerdo de investidura, no de gobierno. Estamos en la oposición. Si gobernásemos, las cosas no se harían de la manera en la que se están haciendo: los agricultores no serían criminalizados, la Ley de Igualdad que mete la ideología LGTBI en los colegios estaría derogada, tendríamos una imposición fiscal mucho menor y los chiringuitos estarían erradicados. Es muy diferente que gobierne el PP con el permiso de Vox que lo haga Vox con el apoyo del PP.

¿Ese es su objetivo, que gobierne Vox apoyado por el PP?

Sí. Lo ideal sería que gobernara Vox con mayoría absoluta, pero vamos a ir por pasos.

Antelo:

Ahora que estamos inmersos en la segunda ola de coronavirus, con las competencias en manos de las comunidades, ¿cómo cree que lo está haciendo López Miras?

La situación no es buena con varios municipios confinados. Eso afecta a nuestra economía. Lo que tenemos que hacer es aprender a vivir con el virus. La economía no se puede parar y el Gobierno regional la está castigando. Por ejemplo, hemos visto al consejero de Salud prohibiendo que se celebren bodas con más de treinta personas. Nosotros decimos que, quien quiera casarse invitando a muchos invitados, que lo hagan, pero con una PCR previa a todos los asistentes. También hemos repetido muchas veces que hacen falta más rastreadores y controles en nuestro aeropuerto.

La inmigración sigue siendo un tema clave de su discurso. El CIE de Murcia, precisamente, reabrió hace unas semanas.

Y ha abierto por la presión que Vox lleva meses ejerciendo. La inmigración ilegal, más incisiva en la Región, viene precedida por la dejación de funciones de los gobiernos anteriores del PP y PSOE. Hace meses pedimos el bloqueo naval que hace, por ejemplo Australia. Cuando llega una embarcación con inmigrantes ilegales a sus costas, su Armada los detiene, los devuelve y les hace pagar la factura a los países de origen de esas personas y, además, hunden la embarcación.

Culpa al PSOE y al PP de estar detrás de los principales problemas de este país, aún cuando los populares tienen muchas veces un discurso parecido al suyo.

El PP saca un discurso que se parece al nuestro, pero luego votan en los principales asuntos con el PSOE, como hizo con el estado de alarma. Han gobernado con mayoría absoluta y nunca modifican nada. Dijeron que acabarían con la Ley de Memoria Histórica y no lo hicieron, lo mismo pasó con el aborto. Dicen una cosa y hacen otra. Pablo Casado vendió hace no mucho que iba a pedir la ilegalización de los partidos separatistas. Sin embargo, Vox presentó la iniciativa en el Congreso y no nos apoyaron.

El Mar Menor es un problema que no ha terminado para Vox a pesar de la ley aprobada hace unos meses.

Esa ley no obliga a nada a las administraciones. El saneamiento de las aguas de los ayuntamientos ribereños, gobernados por PP y PSOE, sigue sin ser óptimo. Hemos visto con las últimas lluvias cómo las aguas fecales siguen yendo a parar al Mar Menor y no hacen nada. Sacaron juntos esa ley para exculparse de sus responsabilidades y responsabilizar a unas personas que durante el estado de alarma, los momentos más difíciles del confinamiento, no han parado para llenar nuestros supermercados.

Nueva sede en la Plaza Circular

Vox Murcia acaba de trasladarse a la Plaza Circular, ya que su anterior sede era pagada con fondos del grupo parlamentario, cuyas cuentas están en manos de los tres diputados expulsados. Su única línea de financiación, asegura José Ángel Antelo, son las cuotas de los afiliados. Este mes de noviembre contarán también con lo que saquen de su nueva revista, 'La Reconquista'.