Los decanos de la UMU temen una pérdida drástica de la oferta de prácticas externas

Hay temor en las empresas e instituciones a fichar becarios este curso. La pandemia está poniendo muy difícil ofrecer una buena oferta de prácticas universitarias a los estudiantes. En el Consejo de Gobierno de la Universidad de Murcia, reunido ayer viernes, se puso encima de la mesa las complicaciones que se están encontrando algunos grados universitarios para posibilitar este curso académico la formación de los alumnos en entidades privadas o públicas, es decir, las conocidas como prácticas externas curriculares. Esta formación fuera de la UMU en organismos o empresas es obligatoria llevarla a cabo, ya que es una asignatura más que se cursa por lo general en el último año de carrera.

La primera complicación se produjo tras la suspensión de las prácticas clínicas en los centros sanitarios de la Región de Murcia. El problema reside en que los gerentes de las hospitales o centros de salud no pueden garantizar la seguridad de los estudiantes mientras cursan las prácticas. «Están siendo negociaciones muy duras con el SMS», señala el vicerrector de Comunicación, Javier Martínez, «no es una negativa del SMS a que se hagan prácticas, sino que no pueden asegurar la seguridad». El SMS, hasta ayer, mantenía la postura de no permitir acceder a esta formación a los alumnos de tercero, cuarto y quinto de Medicina, al igual que a los estudiantes de Enfermería que no sean del último curso.

El problema continua con las prácticas curriculares de la Facultad de Educación, donde los universitarios de diferentes cursos deben formarse en los centros educativos durante varios meses. Se está a la espera de negociar con la Consejería de Educación cómo se va a llevar a cabo esta formación, «pero de momento no se han suspendido estas prácticas», remarca el vicerrector.

Los decanos de facultades como Comunicación o Trabajo Social ya han adelantando que la mayoría de entidades tanto públicas como privadas no quieren alumnos este año para hacer prácticas. «Hay incertidumbre y el problema sigue siendo la seguridad, las empresas no quieren responsabilizarse este curso de la seguridad de los alumnos y algunas de ellas están formadas por familiares convivientes que forman grupos 'burbujas' y no quieren becarios». A este inconveniente se le suma el ERTE en el que están sumidos algunas compañías que acogían becarios hasta hace poco. La UMU cuenta con margen para intentar darle una salida a este problema, ya que la mayoría de prácticas externas se cursan en el segundo cuatrimestre. Alicia Rubio, vicerrectora de Empleo, se reunirá con todos los centros de la UMU para intentar darle una solución a este asunto.



En contra del criterio del Ministerio

El Consejo de Gobierno de la UMU se posicionó ayer en contra del criterio establecido por el Ministerio de Educación por el que se permite contratar este curso a docentes sin el título de Máster en Formación del Profesorado, posgrado que oferta la UMU, ante un posible déficit de profesores en las comunidades. La institución adopta así el mismo posicionamiento que la Conferencia de Decanos de Educación, cuyo vicepresidente es el decano de la Facultad de Educación de la UMU, Antonio De Pro Bueno.