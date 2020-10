Distancia y ventilación, indispensables para volver todos a clase

Deberá haber una trasmisión menor del coronavirus entre la población y, por consiguiente, unos mejores datos epidemiológicos en la Región para plantear una vuelta al modelo presencial en las aulas. La consejera de Educación, Esperanza Moreno, aseguró el pasado miércoles que este escenario sería estudiado si los registros de positivos por la covid-19 son buenos, y los pediatras de la comunidad están de acuerdo.

«Todo deberá ir en función de la tasa de contagios, eso es esencial, pero no es lo único», señala Juan José Vigueras, pediatra en el centro de salud Mariano Yago de Yecla. Para que un modelo presencial sea seguro este curso, se debe garantizar que entre los alumnos haya una distancia de un metro y medio, el uso de la mascarilla, una ventilación de las aulas antes y después de cada clase y una correcta higiene de manos, no tanto usando gel hidroalcohólico como lavarse con jabón. «Es necesario volver al colegio, y a ser posible presencial, porque así se disminuiría la brecha entre los niños que tienen más facilidad para hacer un aprendizaje online y otros que no tienen recursos, y también hay que tener en cuenta la conciliación», subraya Antonio Iofrío, pediatra y presidente de la Sociedad Pediatría Extrahospitalaria de la Región de Murcia.

Ambos médicos ponen deberes a la Consejería de Educación. «Mientras siga habiendo trasmisión general, las medidas deben ser restrictivas. La Consejería planteó un absentismo programado del 20% en unos cursos y del 50% en otros, pero hay que conseguir que se reduzcan las ratios por aula adaptando más espacios para dar clase y contratando más profesores» indica Vigueras. «Si realmente el que vayan todos a clase implica que vuelva a aumentar la ratio y que los alumnos estén más juntos, no sería lo más recomendado», explica Iofrío.

No hay una cifra en cuanto a la tasa de contagios a partir de la cual se recomiende que la enseñanza sea del todo presencial, señalan los expertos, pero con la nueva indicación del Ministerio de Sanidad de implantar restricciones en territorios con una incidencia acumulada de 500 casos positivos por cada 100.000 habitantes podría ser un buen parámetro a estudiar.

Los pediatras avanzan que entre los casos positivos que se están registrando en los centros educativos no se detecta una transmisión entre alumnos en el propio colegio o instituto, algo positivo y que viene a señalar la baja capacidad de propagación que pueden tener sobre todo los más pequeños. El refuerzo del SMS con los enfermeros escolares para los centros de salud ayudará a mejorar la selección de contactos estrechos entre los alumnos contagiados, apuntan los pediatras, que piden comprensión a los padres ante el criterio muy concreto que determina a qué personas cercanas en el aula a un positivo se les hace la prueba PCR.