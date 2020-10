La UMU pide al SMS retomar todas las prácticas clínicas el próximo martes

Crear grupos burbuja en las prácticas, protocolos de seguridad, formación en riesgos biológicos, nombrar un coordinador covid para los universitarios de los grados de Ciencias de Salud o reducir las ratios de alumnos por clase práctica. Los decanatos de Medicina y Enfermería han puesto encima de la mesa al Servicio Murciano de Salud una bateria de medidas que ya han implantado para los alumnos con prácticas clínicas con el fin de que todos los que tengan que hacer formación en hospitales o centros de salud puedan empezar cuanto antes. En tres días que llevan los estudiantes del último curso de Medicina y Enfermería cursando las prácticas clínicas «no ha habido niguna incidencia», refleja la decana de Medicina, Carmen Robles.

Por todo ello, el pasado martes la Universidad de Murcia requirió a través de un comunicado al SMS que todos los estudiantes con prácticas clínicas de los grados de Medicina, Enfermería, Farmacia o Fisioterapia, entro otros, regresen a partir del martes 6 de octubre a la formación en los centros sanitarios. La petición no ha tenido respuesta de momento por parte del SMS, que pidió una semana de margen para comprobar cúal es el efecto de la incorporación de los alumnos del último curso a las prácticas en hospitales y centros de salud.

«El 50% de las asignaturas con prácticas, y son de evaluación obligatoria», señala la decana de Medicina, que añade que los alumnos no pueden estar ni un minuto más sin formación hospitalaria: «Hemos planteado grupos burbuja, los alumnos que empiecen en un servicio no se van a mover hasta que terminen; no van a entrar en zonas covid; en muchas especialidades habrá un tutor por alumno... Van todos muy concienciados de lo que hay que hacer». 600 estudiantes de los cursos tercero, cuarto y quinto de Medicina están afectados por la cancelación de las prácticas en la Región. «En servicios conflictivos como Urgencias, Microbiología o Neumología hemos propuesto reducir al máximo nuestra presencia», señala Antonio Bernal, delegado de la Facultad de Medicina de la Universidad de Murcia. Los estudiantes subrayan que de no obtener una respuesta del SMS hoy mismo, comenzarán con movilizaciones. En la misma línea de reivindicaciones se mueven los estudiantes de Enfermería: «pedimos que tanto los alumnos de segundo y tercero regresen a las prácticas de inmediato», reclama Paula Martínez, delegada de Enfermería.

Los estudiantes de ambos grados se ofrecen como rastreadores al SMS con previa formación en este campo, pero señalan que esto no puede ir aparejado a la suspensión de las prácticas.