Alumnos de ELIS Murcia participan con otros 55.000 jóvenes del mundo en el esfuerzo global para promover el bienestar en tiempos de Covid

El Covid-19 ha puesto el foco en el bienestar de los jóvenes más que nunca. El viernes 25 de septiembre, ELIS Murcia interrumpió el curso habitual de sus clases para conmemorar el Global Be Well Day, un evento internacional liderado por Cognita, el grupo de más de 75 colegios del cual este colegio forma parte.

La jornada de actividades y aprendizaje tuvo como objetivo ampliar el conocimiento de alumnos y padres sobre el bienestar en un momento en que el Covid-19 afecta a todos los aspectos de la vida. Tal y como explica Vanessa Grimward, directora del centro, "la incertidumbre que genera el Covid ha supuesto que el colegio haya cambiado del aprendizaje y enseñanza online al presencial y viceversa en varios momentos durante los últimos meses. Es de esperar que esta situación pueda continuar, y eso hace que nuestro enfoque prioritario en el bienestar sea doblemente importante".

El Global Be Well Day en ELIS Murcia incluyó talleres sobre dibujo, yoga, el sueño, cuidado personal, mindfulness o dieta equilibrada entre muchas otras y variadas actividades.

La directora de ELIS Murcia afirma que "al unirnos al Global Be Well Day 2020, estamos reforzando la importancia vital del bienestar como la base que debe sustentar todos los aspectos de la educación".

Vinculado a este Global Be Well Day, los estudiantes y el personal del colegio están participando en el Cognita's Active World Challenge, que involucra a todos en la comunidad escolar para que se ejerciten "recorriendo el camino" hacia un colegio hermano de la familia Cognita.

"La idea es registrar y sumar los kilómetros que recorremos en diferentes actividades durante las cuatro semanas cercanas al Global Be Well Day para "llegar" al otro colegio. Tenemos a estudiantes, padres y personal corriendo, nadando, haciendo remo y mucho más para que podamos llegar al colegio Huddersfield Grammar School de Reino Unido, a más de 2.400 kilómetros de nosotros.

"Hay evidencias que demuestran que la práctica regular de ejercicio, y seguir conectado a los demás, algo que sigue siendo un desafío durante esta pandemia, son algunos de los factores claves para cuidar nuestro bienestar", indica Vanessa Grimward. "Nuestro Active World Challenge es una excelente manera de lograr ambas cosas y divertirse".